سورية: قتلى وجرحى إثر عدوان إسرائيلي على محيط دمشق

تعرض محيط دمشق لعدوان إسرائيلي، في وقت مبكر من فجر اليوم الإثنين، حيث سمع دوي انفجارات في محيط المدينة، فيما تصدت وسائط الدفاع الجوي التابعة للنظام لأهداف معادية في سماء العاصمة.

قتل 4 جنود من جيش النظام السوري وأصيب 4 آخرون في هجوم صاروخي إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق، فجر اليوم الإثنين.

وتعرض محيط دمشق لعدوان إسرائيلي، في وقت مبكر من فجر اليوم الإثنين، حيث سمع دوي انفجارات في محيط المدينة، فيما تصدت وسائط الدفاع الجوي التابعة للنظام لأهداف معادية في سماء العاصمة.

ونقلت أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 2:20 من فجر اليوم نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأكد المصدر العسكري أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ما أدى إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

ومنذ بداية العام الحالي، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدة ضربات جوية ضد منشآت عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر تابعة لقوات النظام والمليشيات الإيرانية وقوات حزب الله اللبناني في سورية، ما أوقع قتلى وجرحى.

وخلال الأعوام الماضية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي مئات الضربات الجوية في سورية أصابت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر، في مناطق عدة.

ونادرا ما تقر إسرائيل علنا بتنفيذ ضربات في سورية، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في الأراضي السورية.