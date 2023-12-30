سورية: مقتل مدنيين اثنين بقصف قوات النظام مركز إدلب

أكدت المصادر أن "عمليات القصف أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 15 بجروح نقلوا إلى المستشفيات".

قتل مدنيان وأصيب 15 بجروح السبت جراء عمليات قصف لقوات النظام السوري استهدفت مدينة إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة شمال غربي البلاد.

تغطية متواصل على قناة "عرب 48" في "تيلغرام"

وذكرت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، أن "قوات النظام وجماعات أجنبية إرهابية مدعومة إيرانيا متمركزة في مدينة سراقب، شنت هجمات بأسلحة أرض-أرض استهدفت فيها مركز مدينة إدلب".

وأكدت المصادر أن "عمليات القصف أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 15 بجروح نقلوا إلى المستشفيات".

وفي أيلول/ سبتمبر 2018، أبرمت أنقرة وموسكو مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانة عام 2017، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 أيار/ مايو 2020، توصلت موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام وداعميه تخرقه بين الحين والآخر.

وبين 2017 و2020، بلغ عدد الفارّين من هجمات النظام السوري نحو مليوني مدني نزحوا إلى الأماكن القريبة من الحدود التركية.