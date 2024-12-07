بعد انسحابه: جيش النظام السوري يعلن تنفيذه "إعادة انتشار وتموضع" في السويداء ودرعا

أشار إلى أن هذا التحرك جاء بعد تعرض حواجز الجيش لهجمات وصفها بـ"الإرهابية" بهدف إشغال قوات النظام التي "بدأت باستعادة زمام الأمور في حمص وحماة"، على حد زعمه.

أعلن جيش النظام السوري، صباح اليوم السبت، أن قواته في درعا والسويداء نفذت "إعادة انتشار وتموضع في المنطقة بهدف إقامة طوق دفاعي وأمني"، وأشار إلى أن هذا التحرك جاء بعد تعرض حواجز الجيش لهجمات وصفها بـ"الإرهابية" بهدف إشغال قوات النظام التي "بدأت باستعادة زمام الأمور في حمص وحماة"، على حد زعمه.

وأعلنت فصائل المعارضة السورية السيطرة على آخر قرية على تخوم مدينة حمص، وأنها باتت على أسوارها، كما أعلنت السيطرة على مدينة درعا بالكامل وعشرات المدن والبلدات والثكنات العسكرية لقوات النظام في جنوب سورية.

ويأتي ذلك غداة سيطرتها على مدينة حماة الواقعة شمالها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في إطار هجوم مباغت ضدّ قوات النظام، مكّنها من السيطرة على مساحات واسعة في غضون أيام. كما أعلنت فصائل المعارضة السورية الجمعة السيطرة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن.