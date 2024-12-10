الجولاني: سنلاحق كبار المتورطين بتعذيب الشعب السوري

الجولاني "لن نتوانى عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري. سوف نلاحق مجرمي الحرب ونطلبهم من الدول التي فروا إليها حتى ينالوا جزاءهم العادل".

أعلن زعيم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني الذي يقود فصائل سورية معارضة أطاحت بالرئيس بشار الأسد، أن السلطات الجديدة في سورية ستنشر قريبا "قائمة أولى بأسماء كبار المتورطين بتعذيب الشعب السوري" لملاحقتهم ومحاسبتهم.

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وفي بيان نشره فجر اليوم الثلاثاء، على تطبيق تلغرام، قال الجولاني الذي تخلى أخيرا عن اسمه الحركي وبات يستخدم اسمه الحقيقي وهو أحمد الشرع، "سنقدم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب".

وأضاف "لن نتوانى عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري. سوف نلاحق مجرمي الحرب ونطلبهم من الدول التي فروا إليها حتى ينالوا جزاءهم العادل".

وأوضح أن الحكومة المقبلة التي ستتولى السلطة في سورية، ستقدّم "مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب".

وتابع "لقد أكدنا التزامنا بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري، ومنحنا العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية"، مؤكدا أن "دماء وحقوق" القتلى والمعتقلين الأبرياء "لن تهدر أو تنسى".

وبدأت هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، هجوما واسعا انطلاقا من شمال سورية، لتدخل دمشق فجر الأحد وتعلن سقوط نظام الأسد بعد فراره من البلاد.

والإثنين، أعلنت الفصائل المعارضة أن الشرع بحث مع رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي "تنسيق انتقال السلطة".

وجاء في تعليق نشر مع الفيديو أن هدف الاجتماع "تنسيق انتقال السلطة بما يضمن تقديم الخدمات لأهلنا في سورية".

وكان الجلالي أبدى استعداده "للتعاون" مع أيّ قيادة يختارها الشعب.

وفي مؤشر الى بدء رسم المرحلة المقبلة، أعلن مجلس الشعب تأييده إرادة الشعب لبناء "سوريا الجديدة"، بينما قال الأمين العام لحزب البعث إبراهيم الحديد، "سنبقى داعمين لمرحلة انتقالية في سورية هادفة للدفاع عن وحدة البلاد أرضا وشعبا ومؤسسات ومقدرات".