فيديو | أحمد الشرع يخلع بزّته العسكريّة ويدعو السوريين للنزول إلى الميادين للاحتفال بانتصار الثورة

ظهر الشرع في مقطع فيديو، مرتديا قميصا أبيض، وسترة رمادية من دون أكمام، قائلا: "أود أن أبارك للشعب السوري العظيم انتصار الثورة المباركة وأدعوهم للنزول الى الميادين للتعبير عن فرحتهم بذلك دون إطلاق الرصاص أو ترويع الناس".

دعا قائد "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع (أبو محمّد الجولاني) الذي يقود فصيله السلطة الجديدة في دمشق، اليوم الجمعة، السوريين للنزول إلى الشارع، احتفالا بانتصار الثورة، قبيل تجمعات مرتقبة بعد صلاة الجمعة في أنحاء البلاد، في فيديو ظهر من خلاله بزيٍّ مدنيّ وللمرّة الأولى بدون أن يكون مرتديا بزّته العسكريّة.

وظهر الشرع في مقطع فيديو عبر تطبيق "تليغرام"، مرتديا قميصا أبيض، وسترة رمادية من دون أكمام، قائلا: "أود أن أبارك للشعب السوري العظيم انتصار الثورة المباركة وأدعوهم للنزول الى الميادين للتعبير عن فرحتهم بذلك دون إطلاق الرصاص أو ترويع الناس".

وأضاف: "ثم بعد ذلك لنتجه الى بناء هذا البلد، وكما قلناها منذ البداية ’منصورة بعون الله’".

وتزامنت دعوة الجولاني مع بدء تجمع السوريين في أنحاء عدة في البلاد، استعدادا لتحركات حاشدة احتفالا بالإطاحة بحكم رئيس النظام المنهار بشار الأسد، وهروبه من سورية، في استعادة للتظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد، عند انطلاق التحركات الشعبية السلمية المناهضة للأسد في العام 2011.

وفي نهاية هجوم خاطف استمرّ 11 يوما، أطاح تحالف من الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة قبل فك ارتباطها مع تنظيم القاعدة) الأحد، الأسد الذي فرّ وعائلته إلى روسيا.

وتعهّدت السلطات الجديدة في سورية، الخميس، إقامة "دولة قانون"، وفق ما أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة الموقتة السورية، عبيدة أرناؤوط.

وذكر أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر، فضلا عن تشكيل "لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات".