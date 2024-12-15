الموفد الخاص للأمم المتحدة يصل دمشق وتركيا مستعدة للدعم العسكري

عاد أكثر من 7600 سوري عبر الحدود التركية إلى بلدهم، في الأيام الخمسة التي أعقبت سقوط حكم الأسد، حسبما أفاد وزير الداخلية التركي الأحد.

وصل موفد الأمم المتحدة الخاص لسورية، غير بيدرسن، إلى دمشق، الأحد، على ما قالت الناطقة باسمه من دون أن تكشف عن برنامجه في العاصمة السورية، في وقت أبدت تركيا استعدادها لتقديم الدعم العسكري للحكومة السورية الجديدة.

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وقالت جنيفر فنتون لوكالة فرانس برس "وصل للتو" و"يتوقع أن يدلي بتصريحات".

ولم توضح ما إذا كان سيلتقي أحمد الشرع قائد هيئة تحرير الشام التي قادت فصائل المعارضة المسلحة التي أسقطت حكم نظام بشار الأسد.

ودعا بيدرسن في الأيام الأخيرة إلى تنفيذ عملية انتقالية "جامعة" لتجنب "حرب أهلية جديدة" في سورية.

وشارك السبت في العقبة في جنوب الأردن إلى جانب وزراء عرب ومن الاتحاد الأوروبي وتركيا في مناقشات حول سورية.

وأيد المشاركون "تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري" تتيح الانتقال إلى "نظام سياسي يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة".

يأتي ذلك، في وقت أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، أن أنقرة مستعدّة لتقديم دعم عسكري للحكومة السورية الجديدة إذا طلبت ذلك.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، قال إنه يجب منح الفرصة للحكومة الجديدة برئاسة محمد البشير من هيئة تحرير الشام التي أطاحت مع فصائل معارضة أخرى بحكم الأسد قبل أسبوع، وأضاف أن تركيا "مستعدّة لتقديم الدعم اللازم إذا طلبت الإدارة الجديدة ذلك".

وشدد على منح القيادة الجديدة في سورية "فرصة" مؤكدا "من الضروري أن نرى ما ستقوم به الإدارة الجديدة ونرى أنه من الضروري ان نمنحهم فرصة" لذلك في إشارة إلى هيئة تحرير الشام التي تقود فصائل المعارضة التي سيطرت على السلطة في سورية والتي تصنفها دول غربية عدة "منظمة إرهابية".

وقال غولر إن الإدارة الجديدة تعهدت "احترام المؤسسات والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى" ووعدت بالإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بالأسلحة الكيميائية إلى المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية.

أكثر من 7600 سوري عادوا إلى بلدهم عبر الحدود التركية

عاد أكثر من 7600 سوري عبر الحدود التركية إلى بلدهم، في الأيام الخمسة التي أعقبت سقوط حكم الأسد، حسبما أفاد وزير الداخلية التركي الأحد.

وقال علي يرلي قايا في منشور على منصة إكس، إن العدد الإجمالي للسوريين "الذين عادوا بشكل طوعي من تركيا" بين 9 و13 كانون الأول/ديسمبر، وصل إلى 7621 شخصا.