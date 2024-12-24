منذ سقوط الأسد: أكثر من 25 ألف سوريّ عادوا من تركيا

تركيّا الّتي لها حدود مع سورية تمتدّ لأكثر من 900 كيلومتر، استضافت نحو 2,92 مليون سوريّ فرّوا من النزاع الّذي دمّر بلادهم منذ العام 2011...

عبر أكثر من 25 ألف لاجئ سوريّ الحدود التركيّة إلى بلدهم خلال الأيّام الـ15 الأخيرة، حسبما أعلن وزير الداخليّة التركيّ علي يرلي كايا الثلاثاء.

وقال يرلي كايا، "تجاوز عدد العائدين إلى سورية في الأيّام الـ15 الأخيرة، الـ25 ألف شخص".

وكانت أرقام سابقة نشرتها السلطات التركيّة أشارت إلى عودة 7620 شخصًا من تركيّا إلى سورية بين 9 كانون الأوّل/ديسمبر و13 منه، أي بعد أربعة أيّام من سقوط حكم بشّار الأسد.

وقال يرلي كايا إنّ تركيّا الّتي لها حدود مع سورية تمتدّ لأكثر من 900 كيلومتر، استضافت نحو 2,92 مليون سوريّ فرّوا من النزاع الّذي دمّر بلادهم منذ العام 2011.

وأوضح وزير الداخليّة التركيّ أنّ أكثر من 500 ألف شخص من هؤلاء، يعيشون في إسطنبول أكبر مدينة في تركيّا.

وأشار إلى أنّه سيتمّ إنشاء مكاتب لإدارة الهجرة داخل السفارة التركيّة في دمشق والقنصليّة التركيّة في حلب لتسهيل إجراءات اللاجئين العائدين إلى سورية.

وتعتزم السلطات التركيّة الّتي تأمل في عودة أعداد كبير من السوريّين إلى بلدهم من أجل تخفيف المشاعر المعادية لهم بين السكّان، السماح لفرد واحد من كلّ أسرة لاجئة بالسفر إلى سورية والعودة ثلاث مرّات خلال النصف الأوّل من سنة 2025 تمهيدًا للاستقرار في بلدهم.

وقال يرلي كايا إنّ اللاجئين السوريّين سيتمكّنون أيضًا من اصطحاب سيّاراتهم معهم، وهو ما كان مستحيلًا في السابق.