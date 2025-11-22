سورية.. تجدد الانتهاكات الإسرائيلية بريف القنيطرة

تتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في القنيطرة ويشتكي سوريون من التوغلات نحو أراضيهم الزراعية وتدمير مئات الدونمات من الغابات فضلاً عن اعتقال أشخاص وإقامة حواجز عسكرية وتفتيش المارة.

أفادت وكالة الأنباء السورية بأن قوات إسرائيلية توغلت، السبت، باتجاه تل أحمر الغربي في ريف القنيطرة جنوبي سورية، في خرق جديد لاتفاق فض الاشتباك وقرارات الأمم المتحدة.

وذكرت الوكالة الرسمية أن "دبابتين وسيارتين عسكريتين للاحتلال توغلت من نقطة تل أحمر الشرقي باتجاه تل أحمر الغربي، ورفعت علم الاحتلال قبل أن تنسحب بالاتجاه ذاته الذي قدمت منه".

وأوضحت أن "دورية أخرى للاحتلال مكونة من ست آليات عسكرية توغلت أيضًا باتجاه بلدات بئر عجم وبريقة وقرى زبيدة الغربية والشرقية في ريف القنيطرة الجنوبي".

وتابعت "تزامن ذلك مع دخول دورية أخرى إلى قرية عين الزيوان، حيث سلكت الطريق المؤدي إلى قرية أبو قبيص في الريف الجنوبي أيضا، ثم انسحبت في وقت لاحق".

والجمعة، توغلت دوريات إسرائيلية باتجاه بلدات وقرى الصمدانية الشرقية وأم العظام وبريقة في ريف القنيطرة، وفق المصدر نفسه.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها على الأراضي السورية، في انتهاك لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 وللقواعد الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ولم يصدر تعليق فوري من دمشق بشأن تلك التوغلات وما نتج عنها، إلا أنها تدين انتهاكات إسرائيل المتكررة لسيادتها، وتؤكد التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974، التي أعلنت تل أبيب انهيارها بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024.

وهذه الاتفاقية تم توقيعها عام 1974 بين سورية وإسرائيل، عقب أشهر من حرب 6 أكتوبر 1973، بهدف الفصل بين القوات المتحاربة من الجانبين وفك الاشتباك بينهما.

وتصاعدت مؤخرًا الانتهاكات الإسرائيلية في القنيطرة، ويشتكي سوريون من التوغلات نحو أراضيهم الزراعية مصدر رزقهم الوحيد، وتدمير مئات الدونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع) من الغابات، فضلاً عن اعتقال أشخاص وإقامة حواجز عسكرية وتفتيش المارة.