سورية: الإطفاء تكافح حريقا واسعا في غابات اللاذقية

تكافح فرق الدفاع المدني والإطفاء في سورية لإخماد حريق اندلع مساء الجمعة في غابات وأحراش في منطقة جبل التركمان بالريف الشمالي لمحافظة اللاذقية شمال غربي البلاد.

وكالة الأنباء السورية "سانا" تفيد بأن فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وفرق الإطفاء التابعة لوزارة الزراعة، سارعت إلى موقع حريق اندلع في غابات وأحراش قرية باشورة في جبل التركمان، وبأن الفرق باشرت في عمليات الإخماد والسيطرة على النيران التي توسّعت بفعل سرعة الرياح، ومحاولة الحد من انتشارها إلى مناطق مأهولة أو أراض زراعية مجاورة.

ونقلت "سانا" عن قائد فريق مركز الدفاع المدني في اللاذقية، محمود الشريقي، قوله إن "صعوبات كبيرة تعيق عمليات إخماد الحرائق في باشورة".

وذكر الشريقي من هذه الصعوبات وعورة التضاريس، وسرعة الرياح، إضافة إلى وجود ذخائر غير متفجرة من مخلفات الحرب في محيط بعض المواقع، ما يفرض مزيدا من الحذر أثناء العمل.

وأشار إلى أن الفرق تعمل بكامل طاقتها للسيطرة على النيران، معربا عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية خلال الساعات القادمة عبر إخماد الحريق وتبريده ومنع تمدده إلى مساحات إضافية.

يشار إلى أن محافظة اللاذقية كانت شهدت خلال الصيف الماضي سلسلة حرائق كبيرة اجتاحت مساحات واسعة من الغابات والأحراش، وأدت إلى خسائر بيئية وزراعية، ما دفع الجهات المعنية إلى تعزيز خطط الاستجابة السريعة وتكثيف إجراءات الوقاية لتقليل مخاطر اندلاع حرائق جديدة.