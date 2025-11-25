إسرائيل تعرقل جهود تأمين المياه بقرية في القنيطرة السورية

قالت قناة "الإخبارية" السورية إن القوات الإسرائيلية منعت أهالي قرية الحميدية في ريف القنيطرة الشمالي من إجراء أعمال الصيانة على خط ضخّ المياه بمحيط القرية".

منعت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أهالي قرية الحميدية بمحافظة القنيطرة جنوب غربي سورية من صيانة خط ضخّ المياه الذي يغذي منطقتهم، في أحدث حلقة من سلسلة انتهاكات تل أبيب لسيادة البلد العربي.

وقالت قناة "الإخبارية" السورية إن القوات الإسرائيلية منعت أهالي قرية الحميدية في ريف القنيطرة الشمالي من إجراء أعمال الصيانة على خط ضخّ المياه بمحيط القرية".

وأشارت إلى أن ذلك "أدى لعرقلة جهودهم في إعادة تأهيل الخط وتأمين المياه للسكان".

وأمس الإثنين، توغلت قوات إسرائيلية في محافظة القنيطرة لمرتين، وذلك في إطار استمرار انتهاك سيادة البلد العربي.

ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من دمشق بشأن تلك التوغلات وما نتج عنها، إلا أنها تدين انتهاكات إسرائيل المتكررة لسيادتها، وتؤكد التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974، التي أعلنت تل أبيب انهيارها بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024.

وتصاعدت مؤخرا الانتهاكات الإسرائيلية في القنيطرة، ويشتكي سوريون من التوغلات نحو أراضيهم الزراعية مصدر رزقهم الوحيد، وتدمير مئات الدونمات من الغابات، فضلا عن اعتقال أشخاص وإقامة حواجز عسكرية وتفتيش المارة.

ورغم أن الحكومة السورية لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، يتوغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل البلد العربي، ويشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.