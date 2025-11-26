سورية: 5 قتلى بانفجار في مستودع أسلحة في ريف إدلب

بحسب أحد المسؤولين، فإن القتلى والمصابين لا يزالون تحت الأنقاض، وإن فرق الإنقاذ تواصل عمليات الانتشال.

قتل 5 مدنيين على الأقل اليوم الأربعاء، جراء انفجار وقع في مستودع أسلحة لم تتضح أسبابه وطبيعته في شمال غرب سورية؛ وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ونقل التلفزيون الرسمي عن مسؤول في الدفاع المدني بالمنطقة "مقتل خمسة مدنيين في انفجار كفر تخاريم في ريف إدلب الغربي" في محافظة إدلب. ولم يذكر الإعلام الرسمي سبب الانفجار.

سورية: من موقع الانفجار في مستودع أسلحة بريف إدلب pic.twitter.com/310DpPhtHa — موقع عرب 48 (@arab48website) November 26, 2025

وتشهد منطقة إدلب التي شكلت معقل الفصائل المسلحة والمعارضة التي أطاحت بنظام بشار الأسد، بين الحين والآخر انفجارات داخل مقار فصائل عسكرية، من دون أن تٌعلن السلطات أسبابها.

وأشارت قيادة الأمن الداخلي في إدلب إلى "وقوع انفجار ضخم في الجهة الشمالية من بلدة كفر تخاريم"، تبيّن بعد المتابعة أنه "ناجم عن مستودع يضم صواريخ وذخيرة، وقد وقع.. نتيجة عمل إحدى الورش بالقرب من المكان".

وأسفر الانفجار، وفق الأمن الداخلي، عن مقتل خمسة عمال وإصابة تسعة آخرين.

وعملت فرق الهندسة، وفق قيادة الأمن، على "تأمين الموقع والتعامل مع مخلفات الانفجار".

وأظهرت صور نشرها التلفزيون الرسمي دمارا واسعا وحريقا في أرض زراعية. ووثقت مقاطع فيديو وصول شظايا الانفجار إلى محال تجارية ومبان سكنية في مدينة كفر تخاريم.

وليست هذه المرة الأولى التي تسجل فيها انفجارات مماثلة. ففي آب/أغسطس، قتل أربعة أشخاص في انفجار وقع في مستودع لمخلفات حرب عند أطراف إدلب وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ والكوارث.

وفي تموز/يوليو، قُتل 12 شخصا على الأقل وأصيب نحو 120 آخرين بجروح جراء سلسلة انفجارات داخل مستودع للأسلحة، تابع للحزب التركستاني الإسلامي في بلدة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووقعت انفجارات في أكثر من 10 مستودعات للأسلحة في سورية خلال العام الماضي، وعادة ما تعزى هذه الانفجارات إلى سوء التخزين.