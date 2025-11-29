سورية: شهادات من بيت جن بشأن القصف الإسرائيلي

احد سكان البلدة: "كنا ننام مع أطفالنا، كانت القرية هادئة. ولكن بعد الساعة الثالثة فجرًا، بدأت المسيرات الإسرائيلية في التحليق حتى داخل الشوارع".

أوضح سكان في بلدة بيت جن التابعة لمحافظة ريف دمشق جنوب سورية، والتي قُتل فيها 13 شخصًا في عملية اقتحام للجيش الإسرائيلي، أن جنودًا إسرائيليين استهدفوا المدنيين في هجمات منتصف الليل.

محمد حمادي، في تقرير لوكالة "الأناضول" يقول إن أهالي القرية "يعانون من تحركات عسكرية مكثفة وغارات جوية على مدار أيام"، وإن المروحيات والطائرات المقاتلة والمسيرة الإسرائيلية "تحلق فوق القرية يوميًا"، وإنه "لم يعد هناك مجال للتحرك في الشوارع أو الأحياء أو بين المنازل".

ويوضح أنه "في الليل، عندما كنا ننام مع أطفالنا، كانت القرية هادئة. ولكن بعد الساعة الثالثة فجرًا، بدأت المسيرات الإسرائيلية في التحليق حتى داخل الشوارع".

جنود الاحتلال استهدفوا المدنيين

وأوضح حمادي، أنهم سمعوا حوالي الساعة 03:30 فجرًا، أصوات آليات مجنزرة ومدرعات ثقيلة، وأن القصف بدأ بواسطة المسيرات الكبيرة والمروحيات والمدفعية. وأكد عدم وجود أي جماعة مسلحة في القرية، وأن جنود الاحتلال كانوا يستهدفون المدنيين فقط.

وتساءل حمادي "إذا جاء أحد ليأخذ أخاك أو ابنك من منزلك، ماذا ستفعل؟ لقد تم اعتقال 7 أشخاص، بينهم نساء وأطفال، قبل 4 أشهر من قِبل القوات الإسرائيلية".

قتلوا شابًا عشية زفافه

وتابع قائلاً إنه "عادوا وحاولوا اختطاف الناس. قتلوا شابًا عشية زفافه في غارة جوية"، ولفت إلى أن منزله دُمّر بالكامل خلال الهجوم الإسرائيلي، و"ابن عمي وأطفاله الخمسة وبناتي وزوجتي جميعهم أُصيبوا. هم الآن يتلقون العلاج في المستشفى".

من جهته، شدد أسعد قبلان، أحد سكان القرية، على أنه "لا توجد أي مجموعة مسلحة في المنطقة"، ورغم ذلك تعرّضوا لهجوم إسرائيلي.

وتابع قبلان أن "إسرائيل شنّت هجمات عشوائية، ولم يستثنوا الأطفال أو النساء. كان قصفًا وحشيًا. حتى أشجار الجوز والزيتون أمام منزلنا تضررت بشكل كبير".

بدوره قال محمد هاشم زابلي، إن الهجوم بدأ فجر الجمعة، حيث دخلت القوات الإسرائيلية إلى القرية بالآليات المدرعة والجنود وداهمت عددًا كبيرًا من المنازل. وأفاد بأنه خلال الاقتحام "تم اختطاف 3 شبان من منازلهم"، وأنه "لم يكن أحد يعلم بما يجري. جاؤوا بهدوء وأخذوا الشباب وغادروا".

وأشار إلى أن 6 من أهالي القرية حاولوا مقاومة القوات الإسرائيلية بأسلحة خفيفة، الأمر الذي دفعها إلى تصعيد هجماتها.

وفجر الجمعة، تصدى أهالي بلدة بيت جن، لدورية إسرائيلية توغلت بالبلدة لاعتقال 3 أشخاص ما أدى إلى إصابة 6 عسكريين بينهم 3 ضباط.

وعقب ذلك شنت تل أبيب عدوانًا جويًا على البلدة انتقامًا من الأهالي الذي حاولوا الدفاع عن بلدتهم، ما أسفر عن مقتل 13 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة نحو 25 آخرين، وفق أحدث أرقام وزارة الصحة السورية.