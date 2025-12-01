توغلات إسرائيلية متواصلة في ريف القنيطرة جنوبي سورية

تواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك عام 1974 عبر التوغل في أرياف القنيطرة ودرعا والاعتداء على المواطنين؛ بحسب "سانا".

توغلت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين في تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي، وذلك مع تواصل التوغلات والاقتحامات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.

وأوردت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "قوة للاحتلال برفقة عربتي هامر وناقلتي جند، صعدت إلى أعلى تل أبو قبيس الواقع على أطراف قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي".

وكانت قوات الاحتلال قد توغلت في وقت سابق اليوم باتجاه الجهة الغربية لقرية صيدا الحانوت وأطراف الدولية الغربية في ريف القنيطرة الجنوبي.

وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك عام 1974 عبر التوغل في أرياف القنيطرة ودرعا والاعتداء على المواطنين؛ بحسب "سانا".

وتطالب سورية باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتها وردع ممارسات الاحتلال العدوانية.

ويوم الجمعة الماضي، استشهد 13 شخصا وأصيب أكثر من 20 آخرين برصاص قوات الاحتلال وغارات شنها على بلدة بيت جن بريف دمشق، حيث اندلع اشتباك مع قوات الجيش الإسرائيلي الذي أعلن إصابة 6 من جنوده بينهم ضباط، بالعملية التي زعم أنها استهدفت عناصر من "الجماعة الإسلامية".