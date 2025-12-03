سورية: توقيف متهم بقتل زوجيْن في زيدل بحمص في حادثة أشعلت اضطرابات طائفية

قال الناطق باسم الوزارة، نور الدين البابا، في مؤتمر صحافي عقد في حمص، الأربعاء، إن المشتبه به الرئيسي ابن شقيقة الضحية، وأقدم "على فعلته بدافع السرقة".

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، إلقاء القبض على متهم بجريمة قتل زوجين في بلدة زيدل بريف حمص أشعلت موجة توترات وأعمال عنف طائفية، مؤكدة أن القضية لا تحمل دوافع طائفية.

وفي 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، عثر على زوجين مقتولين في بيتهما في بلدة زيدل قرب حمص، وقد أُحرقت جثة الزوجة، كما عُثر في مكان الجريمة على عبارات ذات طابع طائفي، ما خلّف أحداث عنف تضاف إلى سلسلة اضطرابات مماثلة شهدتها سورية في الأشهر الماضية.

وقال الناطق باسم الوزارة، نور الدين البابا، في مؤتمر صحافي عقد في حمص، الأربعاء، إن المشتبه به الرئيسي ابن شقيقة الضحية، وأقدم "على فعلته بدافع السرقة".

وأضاف "بعدما كشفا أمره، قام بقتلهما بدم بارد، ثم كتب عبارات طائفية بدماء المغدور في محاولة لتضليل العدالة، وأضرم النار في المكان طمساً للأدلة".

وذكر البابا أن الجاني "اعترف لاحقا اعترافا كاملا بتفاصيل ما ارتكب".

وأكّد كذلك أنه "تم توقيف أكثر من 120 مشتبها بالتورط في أعمال شغب أو إساءة تلت وقوع الجريمة".

وبعيد الجريمة، وُجهت اتُهامات لعلويين بالوقوف وراءها، ما أشعل موجة اضطرابات في عدد من مناطق المدينة التي تضمّ أحياء سنيّة وأخرى علويّة. وقام شبان من العشائر البدوية بأعمال تخريب طالت مساكن وسيارات ومتاجر في أحياء ذات غالبية علوية، قبل أن تفرض السلطات حظرا للتجوال لاحتواء الوضع.

وعقب الحادثة بيومين، تظاهر الآلاف في مدينة اللاذقية الساحلية ومناطق أخرى ذات غالبية علوية في سورية، تنديدا بالاعتداءات التي استهدفت هذه الأقلية في حمص وغيرها من المناطق.