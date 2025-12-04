وفد من مجلس الأمن يزور دمشق: "المجتمع الدولي يدعم سيادة سورية وسلامة أراضيها"

نقل الوفد خلال لقاءاته في دمشق، وفق ما أوضح زبوغار، رسالة "موحدة بسيطة وواضحة: ندرك تطلعات بلدكم والتحديات"، معتبرا أن "الطريق إلى مستقبل أفضل لسورية الجديدة سيكون بقيادة سورية".

أكد وفد من ممثلي الدول الخمس عشرة في مجلس الأمن، خلال زيارته الأولى إلى دمشق الخميس، "تضامن" المجتمع الدولي مع سورية، بعد عام من إطاحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفق ما قال رئيس الوفد.

والتقى الوفد الرئيس السوري أحمد الشرع وعددا من المسؤولين في قصر الشعب، بعد جولة صباحية شملت زيارة حي جوبر، أحد أكبر الأحياء المدمرة قرب دمشق، والمدينة القديمة والجامع الأموي.

وقال السفير السلوفيني سامويل زبوغار، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن خلال الشهر الحالي، خلال إيجاز صحافي مقتضب من دمشق، إن الوفد أراد من خلال زيارته إظهار "تضامن المجتمع الدولي ودعمه لسورية".

وأضاف "جددنا تأكيد دعمنا الواضح لسيادة سورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها".

ونقل الوفد خلال لقاءاته في دمشق، وفق ما أوضح زبوغار، رسالة "موحدة بسيطة وواضحة: ندرك تطلعات بلدكم والتحديات"، معتبرا أن "الطريق إلى مستقبل أفضل لسورية الجديدة سيكون بقيادة سورية".

وتابع أن "المجتمع الدولي مستعد لدعمكم أيا كان ما تعتقدون أنه يمكن أن نكون مفيدين فيه"، مؤكدا "نريد المساهمة في بناء جسر نحو مستقبل أفضل لجميع السوريين".

وشملت لقاءات الوفد، وفق ما أعلن السفير السلوفيني، متضررين من الاشتباكات التي اندلعت في منطقتي الساحل والسويداء، ومسؤولين محليين، ولجان التحقيق التي شكلتها دمشق للنظر في الانتهاكات، إضافة إلى الهيئة الوطنية المعنية بالمفقودين.

ووصل الوفد صباح الخميس عبر معبر جديدة يابوس الحدودي، آتيا من لبنان، الذي سيشكل المحطة الثانية في الزيارة.

وقالت الرئاسة السورية إن الشرع استقبل أعضاء مجلس الأمن، يرافقهم عدد من المسؤولين الأمميين، في قصر الشعب، بحضور عدد من الوزراء.

ونشرت وكالة "سانا" صورا للوفد خلال زيارة أجراها برفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى قمة جبل قاسيون المطل على دمشق.

وشكر الشيباني الوفد على زيارته. وقال في منشور على منصة "إكس": "تُعدّ هذه الزيارة لحظة تاريخية لإعادة بناء الثقة، بدعم المجتمع الدولي للشعب السوري، والتأكيد على إزالة جميع العقبات في طريق نهضته وبناء وطنه الذي يطمح إليه".

وجاءت الزيارة في إطار مساعي الأمم المتحدة لإعادة ترسيخ وجودها في سورية، بعدما رفع مجلس الأمن مؤخرا العقوبات المفروضة على الشرع.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت إلى عملية انتقالية شاملة في سورية بعد قرابة 14 عاما من نزاع مدمر.

وتعتبر هذه الزيارة الرسمية الأولى لمجلس الأمن إلى الشرق الأوسط منذ ستّ سنوات، والأولى إلى سورية على الإطلاق.

وفي مؤتمر صحافي الإثنين في نيويورك، قال زبوغار إن الجولة تأتي "في وقت حاسم"، في ظل الجهود التي تبذلها السلطات الجديدة لترسيخ المرحلة الانتقالية في سورية، "والتحديات" التي تعترض وقف إطلاق النار القائم منذ عام في لبنان بين إسرائيل وحزب الله.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الثلاثاء، إن الأمم المتحدة "تأمل بشدة أن تسهم الزيارة في تعزيز الحوار بين الأمم المتحدة وسورية".