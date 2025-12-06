الشرع: إسرائيل تهرب من مجازر غزة بشن غارات وتوغلات على سورية

قال الشرع إن "إسرائيل تعمل على تصدير الأزمات إلى الدول الأخرى، والهروب من المجازر التي ترتكبها في قطاع غزة، وتبرير كل شيء بالمخاوف الأمنية، بينما سورية منذ التحرير أرسلت رسائل إيجابية لإرساء دعائم الاستقرار الإقليمي".

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي يتهرب من مجازره بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أنها شنت أكثر من 1000 غارة و400 توغل على بلاده منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية للشرع ضمن أعمال منتدى الدوحة 2025 في العاصمة القطرية، تحت شعار "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس"، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقال الشرع إن "إسرائيل تعمل على تصدير الأزمات إلى الدول الأخرى، والهروب من المجازر التي ترتكبها في قطاع غزة، وتبرير كل شيء بالمخاوف الأمنية، بينما سورية منذ التحرير أرسلت رسائل إيجابية لإرساء دعائم الاستقرار الإقليمي".

وأضاف أن "إسرائيل قابلت سورية بعنف شديد، وشنت عليها أكثر من 1000 غارة، ونفذت 400 توغل في أراضيها، وكان آخر هذه الاعتداءات المجزرة التي ارتكبتها في بلدة بيت جن بريف دمشق وراح ضحيتها العشرات".

وفي 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في البلدة راح ضحيتها 13 شهيدا وعشرات الجرحى، بقصف جوي استهدف المنطقة بعد توغل قصير مصحوب باشتباكات مع الأهالي الذين حاولوا الدفاع عن أرضهم.

ورغم أن الحكومة السورية الحالية لم تشكل أي تهديد لإسرائيل، يتوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي مرارا داخل سورية، ويشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.

كما أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة مع سورية منذ 1974، بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بينما طالبت دمشق مرارا بوقف الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال.