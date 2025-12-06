سورية: بعد عمل 11 ساعة.. انتشال الطفلة "شذى" حية من عمق بئر بإدلب

قال الصالح: "بعد جهود كبيرة وجبارة، تمكنت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني السوري من إنقاذ الطفلة شذى (3 سنوات) على قيد الحياة بعد عمل استمر أكثر من 11 ساعة".

تمكن الدفاع المدني السوري، فجر السبت، من إنقاذ الطفلة شذى التي سقطت في بئر عميقة بقرية صريع بريف محافظة إدلب شمالي سورية.

جاء ذلك بعد عمل استمر أكثر من 11 ساعة، وفق ما أفاد به وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح عبر حسابه على منصة "إكس".

وقال الصالح: "بعد جهود كبيرة وجبارة، تمكنت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني السوري من إنقاذ الطفلة شذى (3 سنوات) على قيد الحياة بعد عمل استمر أكثر من 11 ساعة".

وأضاف: "نحمد الله على سلامة الطفلة، وأشكر جميع رجال الإنقاذ الأبطال الذين عملوا بكل احترافية ومهنية، حتى تمكنوا من إنقاذها رغم حساسية العملية و صعوبتها بسبب الأرض الصخرية شديدة الصلابة ووجود صخرة عالقة في جسم البئر".

ولفت الوزير إلى أنه "تم إجراء الفحوصات الطبية الأولية للطفلة من قبل الفريق الطبي في الموقع، ولم تظهر عليها أي أعراض كسور وفق الفحص الأولي".

واستطرد: "الطفلة الآن في الطريق إلى المشفى الجامعي في مدينة إدلب لاستكمال الفحوصات والتأكد من سلامتها".