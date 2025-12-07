مأزق دروز سورية بين عباءة الهجري ورواية الانشقاق: قراءة في تحوّلات السلطة والأمن

تبدو الأزمة الدرزية في السويداء اليوم ظاهرة مركّبة تعكس في عمقها التوترات التاريخية التي حكمت علاقة الأقلية بالجغرافيا والدولة والمحيط، لكنها تكتسب في هذه المرحلة أبعادًا أشد تعقيدًا بفعل تحوّل البنية الأمنية داخل الجبل، من نظام اجتماعي قائم على التوازنات التقليدية بين العائلات والمرجعيات الدينية إلى بنية هجينة تتداخل فيها المعاني الروحية مع الوظائف العسكرية، ويتقاطع فيها الخوف الوجودي مع الطموحات السياسية. أصبح الجبل يعيش تحت ضغط سؤال الهوية الحقيقية التي تمثّل الدروز ومعيار الانتماء الداخلي الذي يمنح الشرعية لمن يتقدّم لقيادة المجتمع، في ظل صراع بين تيارات تريد استعادة نموذج الحياد التاريخي وبين قوى تحاول فرض صيغة جديدة للزعامة تقوم على عسكرة الطائفة وربط الحماية بالأمن، وعلى تحويل التراث الروحي إلى غلاف تعبوي يحشد الجمهور ويعيد صياغة الوعي الداخلي على أساس الولاء المطلق للرجل الذي احتكر تعريف الخطر وتشخيص العدو وتوزيع صكوك الانتماء والخيانة. وبذلك تتكشّف ملامح أزمة ليست مع المركز ولا مع الخصوم الخارجيين، بل أزمة ذاتية داخل بنية الأقلية نفسها، تتعلّق بمن يملك حق الكلام باسم السويداء، ومن يقرّر خطوط العلاقة مع المحيط، ومن يحدّد حدود المسموح والممنوع في حركة مجتمع صغير محاصر بهويته ومطوّق بمخاوفه القديمة والجديدة.

تحوّلات البنية الأمنية

شهدت السويداء خلال العامين الأخيرين تشكّلًا تدريجيًا لبنية أمنية جديدة تحكمها منطقيًا ثلاثة عناصر متوازية تبدأ من استدعاء ضباط سابقين من مؤسسات الجيش والأمن في نظام الأسد، مع ضخ الرمزية الدينية في جسد المؤسسة الجديدة عبر ربطها مباشرة بمكتب الشيخ حكمت الهجري، ومن ثم إعادة توزيع مراكز القوة داخل المجتمع بحيث تتراجع مجموعات تقليدية كانت تمثّل سابقًا الذراع العسكرية للمرجعية الروحية، ويصعد مكانها تشكيل يحمل اسم الحرس الوطني، يتعامل مع نفسه كمؤسسة عسكرية تحاول احتكار العنف المشروع داخل حدود الجبل. وقد سمح هذا التحوّل بانتقال السويداء من حالة التعدّد الأهلي غير المنضبط إلى مشروع مركزي يحاول فرض منظومة أمنية كاملة تعمل بوصفها بديلًا عن الدولة أو منافسًا لها؛ مستخدمة خطاب الحماية والتطهير وإعادة النظام، ومزوَّدة بشرعية روحية تتيح لها تجاوز الأعراف المحلية التي طالما حمت رموز الدين وزعماء العائلات. ومع كل عملية أمنية جديدة، يتأكد أن الحرس الوطني ليس مجرد فصيل مسلح، بل قاعدة لتأسيس نموذج سلطوي وأمني قمعي جديد يخلط بين سلطة الشيخ وسلطة الضابط، وبين واجبات الحماية ومغريات التحكم والانتشار والاقتحام وتنفيذ المداهمات شأنه شأن أي جهة سلطوية أعلى، بحيث يصبح الأمن ذاته مادة سياسية يتحدد عبرها من يحق له أن يكون جزءًا من الجماعة ومن يُطرَد إلى هامش الخيانة.

يأخذ الولاء في هذه المرحلة شكل عقيدة أمنية مكتملة، حيث لم يعد الانتماء الديني مجرد إطار أخلاقي يوجّه السلوك الاجتماعي، بل تحوّل إلى منظومة تعبئة تستخدم المقدس لتبرير العنف وتبرير احتكار السلاح، وتستدعي الرموز التاريخية الكبرى للدروز من أجل صياغة جهاز أمني يستمد شرعيته من الميراث الروحي أكثر مما يستمدها من القواعد المؤسسية. وبهذا استطاع الحرس الوطني دمج الهوية الدينية في وظيفة الحماية بطريقة تجعل الشيخ هو مصدر الشرعية الوحيد، وتجعل أي خروج عن رؤيته انحرافًا عن العقيدة وليس اختلافًا سياسيًا، وتمنح الحرس الوطني سلطة مطلقة في تحديد ما يشكّل تهديدًا وما لا يشكّله، مستندًا إلى خطاب يتحدث عن حرمة الأرض الطاهرة وأعراض النساء وكرامة الجبل، ليخلق في الوعي الجمعي شعورًا بأن الصراع لم يعد بين جماعات أو تيارات، بل بين أبناء الجبل المخلصين وأولئك الذين ربطوا مصيرهم بدمشق أو بالخارج، ليصبح الولاء الديني أداة ضبط سياسي، والعقيدة الأمنية غطاء لتمركز سلطة لا تقبل المنافسة أو التعدّد.

ديكتاتورية موازية

جاءت حملة المداهمات والاعتقالات الأخيرة التي نفذتها عناصر الحرس الوطني في السويداء لتكشف أن الانشقاق عن عباءة الهجري لم يعد خيارًا تفاوضيًا أو مسارًا يسمح بتعدّد المرجعيات داخل الطائفة، بل صار مواجهة وجودية يواجه فيها الخارجون عن الصف عقوبات قاسية تبدأ بالإبعاد وتنتهي بالإهانة الجسدية، كما حدث مع حلق لحية وشارب الشيخ رائد المتني في مشهد شكّل اختراقًا رمزيًا بالغ الخطورة في مجتمع يحمّل هذه العلامات الدينية منزلة عالية؛ ليعيدنا ذلك إلى الدلائل حول قيام أبناء العشائر بالأفعال نفسها في تموز/ يوليو 2025، وتنفيذهم انتهاكات أخلاقية ودينية بحق أبناء الطائفة الدرزية، لكن هذه المرة بين أبناء الطائفة أنفسهم. هذه الاعتقالات التعسفية وغير المستندة إلى قانون محاكمات دولة واضح، تؤدي بالضرورة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وتفاعلات بغيضة، ولن تلقى إلا مزيدًا من التشاؤم والغضب الشعبي؛ لا سيما بعد وصول جثمان الشيخ المتني إلى مشفى السويداء الوطني بعد مرور يومين فقط على اعتقاله وتعذيبه من قبل عناصر الحرس الوطني. إن قيام الحرس الوطني بأفعال هي ذاتها التي كان الدروز يدينونها أثناء حكم بشار الأسد وأثناء عمليات اقتحام الأمن العام والعشائر في يوليو الماضي، والمتمثلة بالإخفاء القسري والاعتقال والاحتجاز دون محاكمة ودون تهمة رسمية وواضحة ومنصوص عليها في القوانين والدساتير؛ مؤشّر خطير على حالة فلتان أمني واضحة، ونشوء ديكتاتورية محلية مدعومة بتأييد عسكري أيديولوجي من عناصر انتقامية لا غير.

جرى تصوير قرار المداهمات والانتهاكات بحق الدروز المحليين، والخلاف مع المجموعة المعتقلة على أنه محاولة انقلاب ومحاولات لخيانة الحكم والقانون الدرزي والتواصل مع إدارة دمشق، رغم أن معظم المؤشرات تفيد بأن نشاطهم اقتصر على السعي لتشكيل تيار موازٍ يحدّ من احتكار الهجري للقرار الروحي والسياسي. لكن الحرس الوطني أعاد تأطير الأمر عبر لغة ترفع الخلاف من حيز السياسة إلى حيز الخيانة العظمى، وتحوّل المنافسة إلى مؤامرة، وترفع عملية التوقيف إلى مستوى إحباط هجوم وشيك ضد الجبل وسكانه وإفساح المجال للأمن السوري والعشائر للدخول مجددًا إلى السويداء. وهذا ما جعل الانشقاق يتحوّل من مجرد تحدٍّ سياسي إلى مخاطرة تهدد صاحبها بالعقاب الاجتماعي والأمني والمعنوي، وتحوّل المشهد من تعددية داخلية إلى صراع صفري لا يقبل إلا فوز جهة واحدة.

تتجلى ديكتاتورية المشايخ في السويداء في شكلها الأكثر وضوحًا عبر الدور المتعاظم الذي يلعبه الشيخ حكمت الهجري، الذي لم يعد مجرد مرجع روحي أو رمز ديني، بل صار نقطة ارتكاز في منظومة سلطة تدمج الروحي بالسياسي والعسكري، بحيث باتت القرارات المتعلقة بالأمن والمواجهات والتحالفات تصدر من موقعه، وتُمنح بعدها صبغة روحية تجعلها محل التزام جمهور واسع يخشى الوقوف خارج العباءة خشية أن يُنظر إليه باعتباره خارج الإجماع التقليدي للطائفة. وقد ترافق هذا النفوذ مع إزاحة تدريجية لشخصيات كانت تشكّل سابقًا دوائر قرار داخل بيت الهجري، لتظهر بدلًا منها شخصيات جديدة ترتبط بالحرس الوطني مباشرة وتستمد موقعها من العسكرة لا من الإرث. وأدى هذا التحوّل إلى خلق مشهد تتسع فيه الفجوة بين المرجعية الدينية التقليدية وبين القيادة الروحية التي تحوّلت عمليًا إلى قيادة سياسية وأمنية، وباتت تتعامل مع منافسيها بوصفهم تهديدًا للأمن، وليس مجرد اختلاف في الاجتهاد أو اللغة أو الرؤية.

الأمن والحماية

تقودنا فكرة ديكتاتورية المشايخ إلى القول إن معادلة الأمن مقابل الحماية التي يروّج لها الحرس الوطني تستند إلى سردية تقوم على القول إن المجتمع لا يمكن أن يعيش في أمان إلا إذا احتكر تشكيل واحد السلاح والقرار، وإن الطاعة ليست خيارًا اجتماعيًا، بل واجبًا أخلاقيًا، لأن أي اختلاف يعرّض الجبل كله لخطر الانهيار، فيتحوّل الأمن إلى أداة لإنتاج الطاعة، وتصبح الحماية مشروطة بالولاء السياسي، ويتحوّل كل نقد أو تمايز أو سؤال إلى تهديد لأمن النساء والأطفال وإلى ثغرة يمكن أن يتسلل منها الخطر القادم من دمشق أو من المحيط من درعا ومن المنطقة الشرقية. ومع تكرار هذه السردية، يصبح الناس أسرى خوف مركّب، فيه خوف من الانهيار، وخوف من الاتهام، وخوف من المستقبل، وخوف من القوى التي تقول إنها وحدها الحامي. وتتحوّل هذه المعادلة من عقد اجتماعي إلى آلية ابتزاز سياسي، ومن وعد بالحماية إلى مبرر للتغوّل والقمع، خصوصًا أنها تطبَّق داخل أقلية على أفرادها، فتنتج حالة من الاختناق الداخلي الذي يجعل الطائفة سجينة خطابها الأمني لا حامية لنفسها من الخطر الخارجي.

تقوم رواية المؤامرة الأمنية التي اعتمدها الحرس الوطني على إعادة إنتاج خطاب الخطر الشامل الذي يجعل الخلاف الداخلي امتدادًا لحرب خارجية، ويربط أي اختلاف بالرغبة في تمهيد الطريق لدخول قوات من دمشق، ويمنح نفسه حق التصرف كحائط صد لتهديدات كبرى غير مرئية، الأمر الذي يسمح له بتعبئة الجمهور وتحييد المنافسين وتوسيع سلطته تحت ذريعة الدفاع عن الجبل. ومع أن السياق الإقليمي والدولي يشير إلى انفتاح واسع على الحكم الجديد في دمشق، وإلى تلاشي الحديث عن أي مشروع انفصال أو حكم لا مركزي، وأن ملف السويداء تقريبًا قد تم تحييده من معظم سياقات الأخبار أو العمل السياسي في المنطقة؛ إلا أن الحرس الوطني يستخدم هذا الانفتاح بوصفه خطرًا يستدعي المزيد من الانغلاق الداخلي، مما يجعل كل محاولة للانضمام إلى الإطار الوطني العام تُقرأ كخيانة، ويجعل كل دعوة لإعادة الاندماج في الدولة مؤشرًا على اختراق أمني. وهكذا يتعزز الانفصال النفسي عن المركز (دمشق) في الوقت الذي يتراجع فيه أي دعم خارجي لمطالب الجبل، فيظهر المشروع كأنه يسير خلافًا للرياح الإقليمية والدولية، ويغدو استمرار العسكرة محاولة لإبقاء الوضع متوترًا كي لا تتفكك بنية السلطة الجديدة التي نشأت داخل الجبل.

كسر التقاليد والتابوهات

تكشف الانتهاكات التي تعرّض لها المعتقلون عن انزلاق خطير في المعايير الأخلاقية والاجتماعية التي ظلت تحكم العلاقة بين أبناء الطائفة لقرون، والتي تعوّد عليها أبناء الجبل عمومًا؛ إذ لم تشهد السويداء في تاريخها الحديث مشهدًا يهين فيه أبناء الطائفة شيخًا بهذه الطريقة، بما يعكس تحوّلًا جذريًا في مفهوم الهيبة الدينية الذي لطالما كان خطًا أحمر؛ كما يعكس رغبة لدى الحرس الوطني في إرسال رسالة ردعية مفادها أن سلطة الجهاز فوق كل اعتبار، وأن الرموز الدينية التي تعارضه يمكن إخضاعها كما يُخضع أي فرد عادي. ولّد هذا السلوك موجة استياء واسعة داخل العائلات الكبرى، التي رأت فيه كسرًا لأقدس الأعراف، وإشارة إلى استعداد الحرس الوطني للدخول في مواجهة مع أي بيت أو مرجعية لا تخضع له، الأمر الذي يهدد بتحويل الخلافات السياسية إلى صراع عائلي قد يتطور لاحقًا إلى فتنة داخلية، خصوصًا أن السويداء تعيش أصلًا حالة هشاشة اقتصادية وأمنية تجعل أي شرارة قابلة للتحول إلى دائرة عنف واسعة. الأمر اللافت أن هذا التصعيد شمل أيضًا اقتحام منزل سليمان عبد الباقي، قائد الأمن العام في السويداء، في تصعيد يحمل تبعات خطيرة في حال نفّذ عبد الباقي تهديده بأن هذا الفعل لن يمر بسلام، وأن هذا الاعتداء ليس فقط على أسرته، بل على كل منزل في المدينة القابعة تحت سطوة حكم الهجري وعناصره.

يقف المشروع الذي يقوده الشيخ حكمت الهجري اليوم عند مفترق طرق حاسم، إذ لا يبدو أنه يتمتع بغطاء إقليمي أو دولي كافٍ للاستمرار، ولا يلقى قبولًا متزايدًا داخل المجتمع الذي أثقله الحصار والانهيار الاقتصادي ووعود الحماية التي لم تتحقق، في وقت باتت فيه الدولة الجديدة في دمشق تستعيد زمام المبادرة سياسيًا ودبلوماسيًا، ما يجعل مشروع الانفصال أو شبه الانفصال فاقدًا للأفق، ويحوّل الإصرار عليه إلى شكل من أشكال المكابرة السياسية التي تهدف إلى إبقاء السلطة داخل الجبل بيد تشكيل واحد، حتى لو أدى ذلك إلى تمزيق النسيج الاجتماعي. وفي هذا السياق يصبح مستقبل السويداء مرتبطًا بقدرتها على الخروج من معادلة الأمن الميليشيوي والعودة إلى إطار الدولة، أو استمرارها في طريق يقود إلى صدام داخلي قد يلتهم ما تبقى من استقرارها، ويجعل الدروز للمرة الأولى في تاريخهم أمام خطر حرب أهلية داخلية لا يُعرف من الرابح فيها لأن الخسارة فيها جماعية وتشمل الكرامة والهوية والتماسك التاريخي للجماعة كلها.