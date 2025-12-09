تحرك أميركي لرفع عقوبات قيصر عن سورية مع الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد

أدرج مجلسا الشيوخ والنواب بندا يلغي عقوبات "قيصر" في النسخة التوافقية لمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو قانون سنوي ضخم للسياسة الدفاعية يمتد لـ3 آلاف صفحة.

تفيد تقارير بأن الولايات المتحدة تستعد لرفع مجموعة من العقوبات الصارمة المفروضة على سورية خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، إذ جرى تضمين إلغاء هذه العقوبات في مشروع قانون الدفاع الوطني الشامل، المتوقع أن يصوت عليه الكونغرس خلال الأيام المقبلة.

ويأتي هذا التطور فيما أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وعدد من أعضاء الكونغرس، دعمهم لسوريا وشعبها بمناسبة الذكرى الأولى لـ"عيد التحرير" وسقوط نظام الأسد.

كما أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بيانا مماثلا جددت فيه دعمها لرفع عقوبات قانون قيصر ومواصلة العمل من أجل ازدهار الشعب السوري.

وبحسب وكالة رويترز، فقد أدرج مجلسا الشيوخ والنواب بندا يلغي عقوبات "قيصر" في النسخة التوافقية لمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو قانون سنوي ضخم للسياسة الدفاعية يمتد لـ3 آلاف صفحة.

ويشترط البند الجديد تقديم البيت الأبيض تقارير دورية تثبت أن الحكومة السورية تحارب تنظيم "داعش"، وتحافظ على حقوق الأقليات، ولا تتخذ إجراءات عسكرية أحادية وغير مبررة ضد جيرانها بما في ذلك إسرائيل.

ومن المتوقع أن يقر مشروع القانون قبل نهاية العام، على أن يوقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ظل سيطرة الجمهوريين على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ واللجان المسؤولة عن صياغته.

ويأتي ذلك بعد إعلان ترامب في وقت سابق عزمه رفع جميع العقوبات عن سورية خلال لقائه الرئيس أحمد الشرع في أيار/مايو الماضي، حيث جرى تعليق العقوبات بشكل مؤقت، بينما يتطلب رفع عقوبات قيصر بشكل نهائي إصدار قانون جديد من الكونغرس.

وتعد العقوبات الأميركية، وعلى رأسها قانون قيصر لعام 2019، عائقا بارزا أمام تعافي الاقتصاد السوري، إذ استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بنظام الأسد الذي حكم البلاد من عام 2000 حتى الإطاحة به في 2024.

وقد حمل القانون اسم "قيصر"، المصور العسكري السوري الذي سرب آلاف الصور التي وثقت جرائم التعذيب والانتهاكات في سجون نظام الأسد.