سورية: مشاركة حاخامين قدما من إسرائيل بافتتاح معبد ومدرسة يهودية بحلب وترخيص منظمة بشأن أملاك اليهود

أحد المؤسسين للمنظمة اليهودية السورية بشأن الممتلكات المصادرة، داخل كنيس في دمشق بـ10 ديسمبر (Getty Images)

أجرت منظمة يهودية زيارة إلى معبد ومدرسة يهودية، جرى إغلاقهما قبل عقود في حيّ الجميلية بمدينة حلب، ضمن فعالية دينيّة - ثقافيّة، شاركت فيها جمعية تعمل وتنشط في شمال سورية، وذلك "بحضور حاخاميْن اثنين، قدِما من إسرائيل، بشكل غير معلن".

جاء ذلك بحسب ما أورد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، في تقرير الأربعاء، مشيرا إلى أنّ الخطوة التي عدّها "الأولى من نوعها في مدينة حلب منذ عقود طويلة، تأتي في سياق سلسلة نشاطات إسرائيلية غير مسبوقة داخل الأراضي السورية، خلال الأشهر الأخيرة، وتُعدّ الزيارة الأولى من نوعها منذ ثلاثة عقود، وشملت تفقد كنيسين أثريين في الجميلية وباب النصر".

وذكر المرصد أنّه "بحسب المعلومات التي وثّقها المرصد السوري، فإن موقع الفعالية شهد انتشارا أمنيا مكثّفا من قبل عناصر الأمن العام، الذين فرضوا طوقا مشدّدا من رأس الشارع حتى نهايته، ومنعوا الاقتراب من محيط المعبد أثناء الافتتاح".

فيديو نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقال إنه لافتتاح "أول معبد ومدرسة يهودية في #حي_الجميلية في #حلب بمشاركة وفد حاخامي قادم من #إسرائيل، وتحت حراسة أمنية مشدّدة".



للتفاصيل: https://t.co/XKqpDAR65D#سورية pic.twitter.com/jVaK35ZfWh — موقع عرب 48 (@arab48website) December 10, 2025

وأضاف أن "الزيارة إلى مدينة حلب تهدف لتفقد أملاك اليهود السوريين، ووفقا للمعلومات، فإن محافظ حلب تعهّد باستلام ملف أملاك اليهود السوريين، والعمل على إعادة الحقوق إلى أهلها، بعيدا عن شبكات الفساد التي استولت على الممتلكات، خلال عهد النظام السابق".

"نشاطات مشابهة في دمشق... توجُّه إسرائيليّ لفتح مسارات نفوذ ناعم"

ولفت إلى أن "هذا التطور يأتي في ظلّ تزايد وتيرة الأنشطة الإسرائيلية داخل سورية؛ سواء عبر عمليات أمنية واستطلاعية، أو عبر تحركات دينية - ثقافية، يجري تمريرها بعيدا عن الإعلام، وسط... قلق من توسّع النفوذ الإسرائيليّ في مناطق سيطرة الحكومة السورية، عبر قنوات مدنية ودينية".

وفي التقرير ذاته، نقل المرصد عن مصادر لم يسمّها، أن "الزيارة التي قام بها الحاخامان الإسرائيليان، تأتي بعد أسابيع من نشاطات مشابهة في دمشق".

وبحسب المرصد السوري، فقد "تضمّنت (النشاطات المشابهة المزعومة في دمشق) لقاءات غير معلنة مع شخصيات محلية، ما يعكس توجها إسرائيليًّا متدرجا، لفتح مسارات نفوذ ناعم داخل البلاد، بالتوازي مع استمرار عمليات القصف والاستهدافات العسكرية والتوغلات، جنوبيّ سورية".

السلطات ترخّص منظمة ستعمل على استعادة ممتلكات اليهود

وفي سياق ذي صلة، أعلنت الحكومة السورية، الأربعاء، أنها منحت ترخيصا لمنظمة تهتمّ بالحفاظ على التراث اليهودي في البلاد، ستعمل بحسب أحد مؤسسيها على إعادة ممتلكات اليهود، التي صادرها النظام السابق.

وأعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية، هند قبوات، "إشهار منظّمة التراث السوري اليهودي"، وهي أول منظمة تعنى بالإرث اليهودي، تحصل على ترخيص من السلطات الجديدة.

وقالت قبوات إن "هذه رسالة قوية من الدولة السورية، أننا لا نميّز بين دين وآخر"، مضيفة أن "سورية تساعد جميع السوريين والسوريات من كل الديانات والطوائف، الذين يريدون أن يبنوا دولتنا الجديدة"، بحسب ما نقلت عنها وكالة "فرانس برس" للأنباء.

أحد مؤسّسي المنظّمة: سنُحصي الأملاك ونعيد المصادر منها

وصرّح هنري حمرا وهو أحد مؤسسي المنظمة ونجل يوسف حمرا الذي كان آخر حاخام غادر سورية، وفق "فرانس برس": "سنعمل على إحصاء الأملاك اليهودية، وإعادة المُصادر منها خلال فترة النظام السابق، وأيضا حماية المقدسات ورعايتها وإعادة ترميمها، لتكون متاحة للزيارة لكلّ اليهود في العالم".

هنري حمرا أحد مؤسسي المنظمة، يتوسّط الصورة في كنيس بدمشق (Getty Images)

وشارك حمرا الذي يقطن في الولايات المتحدة في شباط/ فبراير الماضي، بأول زيارة لوفد يهودي إلى سورية برفقة والده.

ومذّاك، زارت وفود عدة من اليهود السوريين دمشق، كما التقى الرئيس السوري، أحمد الشرع، وفدا من اليهود السوريين في نيويورك على هامش مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة السورية للطوارئ معاذ مصطفى الذي كان برفقة الوفد "يوجد عشرات البيوت التي أحصيناها حتى الآن من ممتلكات اليهود التي سلبت منهم من قبل نظام بشار الأسد".

اعتداءات متواصلة؛ الجيش الإسرائيلي يعتقل شابا إثر توغّل في القنيطرة

وفي سياق استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في سورية، اعتقل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أحد الشبان إثر توغُّل في محافظة القنيطرة جنوب غربي سورية.

جاء ذلك بعد ساعات من حادثة مماثلة في محافظة درعا جنوبي سورية، في انتهاك لسيادة دمشق.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن "دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت شابا خلال توغّلها في قرية المشيدة بريف القنيطرة الجنوبي"، من دون تقديم أي تفاصيل أخرى بشأن ذلك.

يأتي ذلك بعد توغّل قوة من الجيش الإسرائيلي في محافظة درعا، منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، حيث قامت باختطاف شاب سوري آخر.

والثلاثاء، أصيب 3 سوريين برصاص قوات احتلال إسرائيلية في بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة، بحسب "الإخبارية السورية".

وادعى الجيش الإسرائيلي آنذاك أن "مشتبها بهم" اقتربوا من قواته و"شكّلوا تهديدا"، فردّت بإطلاق النار عليهم.

ولم تشكل الحكومة السورية الحالية أي تهديد لتل أبيب، لكن الجيش الإسرائيلي يتوغّل مرارا داخل سورية، ويشنّ غارات جويّة قتلت مدنيين، ودمّرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة مع سورية عام 1974.

وتطالب دمشق المجتمع الدولي بالضغط على تل أبيب لوقف انتهاكاتها والانسحاب إلى مواقع ما قبل 2024، وتتمسك بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

ويؤكّد الأهالي السوريون أن استمرار هذه الانتهاكات، يحدّ من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل جهود الحكومة لجذب استثمارات، بهدف تحسين الواقع الاقتصادي.