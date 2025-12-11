النواب الأميركي يوافق على إلغاء قانون قيصر وسوريون يحتفلون برفع العقوبات

من شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، ودعم الإدارة السورية الجديدة.

وافق مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على إلغاء قانون قيصر الذي فرض عقوبات على سورية منذ عام 2019، وذلك ضمن مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني.

وجاء التصويت بالأغلبية، ويشترط القانون الجديد أن يقدم الرئيس الأميركي تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، تليه تقارير كل 180 يوما لمدة أربع سنوات، حول خطوات سورية في مكافحة التنظيمات الإرهابية، احترام حقوق الأقليات، الامتناع عن العمل العسكري الأحادي ضد دول الجوار، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السابق، إضافة إلى مكافحة إنتاج المخدرات.

وفي حال عدم استيفاء سورية لهذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.

ومن المقرر أن ينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، قبل أن يحال إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونا نافذا.

ويعد قانون قيصر الذي أقره الكونغرس في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2019، وسيلة لمحاسبة أركان نظام الرئيس السابق بشار الأسد على جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين.

ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، ودعم الإدارة السورية الجديدة.

وأكد حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية أن رفع العقوبات سيكون خطوة أساسية لدمج سوريا في النظام المصرفي العالمي، مشيرا إلى أن القانون أثر على قدرة المصرف على إدارة السياسة النقدية وتوفير السيولة.

وعقب التصويت، خرج السوريون في عدد من المدن للاحتفال برفع العقوبات. فقد شهدت ساحة الأمويين في دمشق احتفالات واسعة، فيما تجمع محتفلون في ساحة الساعة بحمص، وخرجت مسيرات في اللاذقية وحماة، مرددين هتافات فرحة بإلغاء قانون قيصر وبارقة الأمل التي يمثلها لإنعاش الاقتصاد وتخفيف معاناة السوريين.