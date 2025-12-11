سورية بعد عام من رحيل الأسد: بين الانهيار وبدايات قيام الدولة

على الرغم من خطاب الانفتاح الذي رافق المرحلة الانتقالية بعد سقوط الأسد، فقد كشف العام الأول في سورية عن الصعوبة الهيكلية لتوسيع الحريات السياسية في دولة تخرج من الانهيار، إذ لا يزال التنوع السياسي محدودًا...

بعد مرور عام على سقوط بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، تقف سورية على مفترق طرق بين الانقطاع والاستمرارية؛ لا سيما وأن النظام الاستبدادي الذي هيمن على البلاد لنصف قرن قد انهار، إلا أن تركة الحرب والفقر والتدخل الأجنبي لا تزال راسخة بعمق. أبرز ما تغير خلال عام بعد الأسد هو هيكل السلطة السياسية، وخطاب الحكم، ومحاولة إعادة بناء الدولة على أسس مؤسسية جديدة. لكن ما لم يتغير — أو على الأقل ليس بالقدر الكافي — هو الواقع اليومي لملايين السوريين الذين ما زالوا يعانون من انعدام الأمن، والصعوبات الاقتصادية، ومحدودية الحريات السياسية، في ظل سعي البلاد الحثيث للخروج من أحلك فتراتها برؤية جديدة تتناسب مع تطلعات الجماهير، معارضة وموالاة.

بداية سياسية هشّة وجادّة

لم تفضِ الإطاحة بالأسد إلى فجر ديمقراطي سريع كما كان متوقعًا في عام 2011؛ بل انتقلت السلطة إلى ائتلاف انتقالي بقيادة الرئيس أحمد الشرع، الذي يرمز تطوره السياسي — من زعيم للمعارضة المسلحة المتمثلة بهيئة تحرير الشام إلى باني دولة — إلى تعقيد خروج سورية من الحكم الاستبدادي. وبحلول أواخر كانون الأول/ديسمبر 2024، تشكّلت سلطة تصريف أعمال، أعقبها سريعًا في أوائل عام 2025 إعلان حكومة انتقالية مكلّفة بقيادة البلاد خلال عملية إعادة البناء المؤسسي الأكثر حساسية. تعهدت القيادة الجديدة ببناء إطار سياسي معتدل وشامل يمثل جميع السوريين — العرب والأكراد، المسلمين والمسيحيين، العلمانيين والمجتمعات المحافظة على حد سواء. إلا أن الحكومة الجديدة ورثت بيئة سياسية مثقلة بعقد من التشرذم وانعدام الثقة وتطبيع العنف كأداة سياسية؛ وبدلاً من إعادة هيكلة مؤسسية شاملة، تحوّل النظام ما بعد الأسد إلى عملية توازن دقيقة فيها الحفاظ على قدر كافٍ من الاستمرارية في الهياكل الإدارية لتجنب الفوضى، مع محاولة إرساء معايير المساءلة والتعددية والإصلاح الدستوري.

على الرغم من خطاب الانفتاح الذي رافق المرحلة الانتقالية بعد سقوط الأسد، فقد كشف العام الأول في سورية عن الصعوبة الهيكلية لتوسيع الحريات السياسية في دولة تخرج من الانهيار، إذ لا يزال التنوع السياسي محدودًا؛ فالبلاد لا تزال تفتقر إلى نظام حزبي فاعل، ومعظم التشكيلات السياسية القائمة عبارة عن شبكات غير رسمية وليست جهات فاعلة مؤسسية قادرة على صياغة السياسة الوطنية. وقد أصبحت الأمانة العامة المشكلة حديثًا لرئاسة الجمهورية السورية، بقيادة ماهر الشرع، المحرك الإداري المركزي للمرحلة الانتقالية، حيث تتولى تنسيق القرارات التنفيذية، وإدارة التعيينات، والعمل كجهة رقابية على المشاركة السياسية والعمل الوزاري وترتيب أولويات القصر الجمهوري من جديد، إلا أن دورها عزز أيضًا الانطباع بأن المجال السياسي لا يزال خاضعًا لسيطرة محكمة. وقد طرح الرئيس أحمد الشرع، إدراكًا منه للضغوط الداخلية والتوقعات الدولية، فكرة إنشاء حزب وطني واسع النطاق من شأنه أن يضفي الطابع الرسمي على دعم المشروع الانتقالي وينشئ قناة منظمة للمشاركة الاجتماعية والسياسية؛ ومع ذلك، يرى النقاد أن مثل هذا الحزب قد يخاطر بتكرار هيمنة حزب البعث السابق ما لم تصاحبه ضمانات حقيقية للتعددية.

ليس من المستغرب أن وضع سورية على مؤشرات الحرية لم يتحسن بشكل ملحوظ؛ لا تزال البلاد مصنفة ضمن فئة "غير الحرة" (5 من 100 على مؤشر Freedom House)، سواء على صعيد الحريات السياسية أو تشكيل الأحزاب أو النقابات أو حتى على صعيد الحرية الإعلامية، مع مكاسب هامشية تعزى في المقام الأول إلى الحد من القمع واسع النطاق، وليس إلى أي توسع جوهري في الحريات المدنية أو الحقوق السياسية. ويظل التوتر بين الوعد بنظام سياسي جديد واستمرار سيطرة السلطة التنفيذية المحكمة أحد أبرز التناقضات التي ميزت السنة الأولى في سورية بعد سقوط الأسد. طوال عام 2025، أطلقت السلطات الانتقالية خارطة طريق طموحة؛ فيها مؤتمر حوار وطني سريع جدًا، وصياغة ميثاق دستوري مؤقت، واستشارة خبراء قانونيين بشأن استقلال القضاء، واقتراح إجراءات انتخابية، وإعادة فتح المجال بحذر أمام الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. لم تفضِ هذه الخطوات بعد إلى اختراق ديمقراطي، لكنها مثّلت أول محاولة منظمة منذ عقود لنقل سورية من الحكم الفردي إلى الحكم المؤسسي.

بالتزامن مع المسار الدستوري، شرعت السلطة القضائية في مراجعة ملفات كانت تعد من المحرمات السياسية لعقود، مثل قضايا السجناء السياسيين، وإعادة الدبلوماسيين المنشقين، والنظر في نزع الملكيات تحت غطاء قوانين الطوارئ، وشكاوى التهجير القسري. وقد أُحيلت هذه الملفات إلى قضاة يحاولون إعادة صياغة قواعد جديدة للمساءلة والإنصاف في بيئة قانونية ما تزال تتلمس خطواتها الأولى. ورغم أن هذه المراجعات لم تخلُ من التفاوت والجدل، فإنها شكّلت نقطة تحوّل مهمة باتجاه الاعتراف الرسمي بضرورة معالجة الانتهاكات السابقة ضمن إطار قانوني، وهو أمر كانت الدولة تتجنّبه لسنوات طويلة.

وفي مشهد سياسي موازٍ، ضخت الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2025 روحًا جديدة في الحياة العامة. فقد دخلت إلى الساحة مجموعة واسعة من المرشحين، وإن كانت تعمل ضمن ظروف انتقالية مقيدة، محاولة إثبات حضور تشريعي قادر على التأثير في عملية صياغة الدستور. إلا أن التمثيل النسائي بقي دون المستوى المطلوب تاريخيًا، ما جعل النقاشات حول الحقوق المدنية، وقوانين الأسرة، والمشاركة السياسية، والمحددات المؤسسية تُصاغ بصورة يغلب عليها الطابع الذكوري.

وجاء إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن فوز 119 نائبًا في أول برلمان يُنتخب بعد سقوط النظام السابق بوصفه محطة مركزية في مسار بناء النظام السياسي الجديد. فهذا المجلس، الذي منح ولاية مدتها ثلاثون شهرًا قابلة للتمديد، مثّل أول سلطة تشريعية رسمية في المرحلة الانتقالية. وقد شملت النتائج غالبية المحافظات، باستثناء السويداء والرقة والحسكة، التي خصص لها 21 مقعدًا ستستكمل لاحقًا عبر انتخابات تكميلية بقرار رئاسي. وكشفت النتائج عن مشهد سياسي متغيّر بالكامل، بغياب الشخصيات المحسوبة على النظام السابق وظهور نخبة جديدة تتكون من مهنيين وتكنوقراط وفاعلين مدنيين، بعد منع ترشح كل من له سجل فساد أو ارتباط مباشر بمنظومة الحكم السابقة. وتشير التقديرات إلى أن نحو 6 من كل 10 أعضاء في البرلمان تشكّلوا من كفاءات مدنية تضم شباب الثورة وخبراء وناشطين من مناطق النزوح، إضافة إلى كتلة تمثل 20% من الإسلاميين المعتدلين، و15% من الأقليات. وفي المقابل، حصل المسيحيون على مقعدين فقط من أصل 210، ولم يتمكن المرشح اليهودي الوحيد من الفوز، ويعود هذا التراجع في تمثيل الأقليات بصورة كبيرة إلى تأجيل الانتخابات في المحافظات الثلاث، ما أدى فعليًا إلى غياب المكونات الكردية والدرزية عن التشكيلة البرلمانية الأولى للمرحلة الانتقالية.

ديناميكيات الأمن في البلاد

أنهى سقوط الأسد شكلاً من أشكال الحرب، لكنه لم يضع حدًا لعسكرة سورية، لا سيما في ظل الاستقطاب الطائفي والقبلي؛ بل برزت بدلًا من ذلك مجموعة من التحديات الأمنية التي استدعت استجابة براغماتية تتمحور حول الدولة بدلًا من الوعود المثالية. كانت الأولوية الأولى للحكومة إعادة بناء جهاز أمني وطني قادر على كسب الولاء وفرض السلطة واحتكار العنف الشرعي، وقد دمجت القوات المسلحة السورية، بعد إعادة تسميتها، عناصر من فصائل المعارضة السابقة، ومقاتلين قبليين، وبقايا الجيش القديم للمعارضة السورية المسلحة. ومع ذلك، ظل الواقع على الأرض شديد التعقيد؛ فما زالت البلاد تضم خلايا جهادية، وشبكات إجرامية، وعشائر مسلحة، وجيوشًا أجنبية تعمل باستقلالية حقيقية كما في مخيم الفرنسين في حارم شمال البلاد.

دخلت سورية طورًا معقدًا من الأمن المُدار الذي تتداخل فيه خطوط العنف المحلي مع التحولات الإقليمية العميقة، فبدل أن يضع سقوط الأسد حدًا للعسكرة، كشف عن طبقات مسلّحة موروثة تشكلت خلال سنوات الحرب، تتوزع بين ميليشيات طائفية في الساحل، وعشائر متناحرة مع الدروز في السويداء، وفصائل محلية في الجنوب، وخلايا جهادية في البادية، وقوى أجنبية تنفّذ أجنداتها الخاصة. ففي الساحل، انفجرت الهشاشة المكبوتة داخل البنية العلوية مع انحلال شبكات النفوذ القديمة، ما سمح بظهور مجموعات مسلّحة كانت ردة الفعل منها هجومًا من فصائل غير منضبطة على العلويين وتنفيذ عمليات قتل طائفية بحجة الفلولية واتباع النظام السابق؛ في ظل قدرة محدودة للدولة على فرض الضبط وإعادة احتكار السلاح المنفلت. بينما شهدت السويداء موجة صدامات منتصف 2025 بين عشائر محلية ساندت الأمن العام في اقتحام القرى الدرزية ونفذوا عمليات حرق وقتل وإعدامات ميدانية بحق الدروز؛ على خلفية عمليات خطف متبادلة بين الدروز والبدو. نجم عن هذه الاشتباكات والعمليات ظهور مجموعات مسلّحة شبه منظمة، أبرزها الحرس الوطني في السويداء التابع للشيخ الدرزي حكمت الهجري، ما زاد الأمر تعقيدًا ودفع بمستويات تسليح متفاوتة في المحافظة.

أمّا الجنوب (درعا والقنيطرة وريف دمشق الغربي) فكان ساحة أكثر تعقيدًا، حيث تصاعدت يوميًا التوغلات الإسرائيلية في القرى والبلدات عبر عمليات أمنية وعمليات استطلاع، وكمائن حدودية وحواجز طيّارة، وغارات محدودة النطاق، وإقامة نقاط مراقبة داخل الأراضي السورية، في محاولة لإعادة رسم بيئة أمنية جديدة تجعل من الجنوب منطقة عازلة فعلية دون اتفاق معلن. وكان الهجوم الإسرائيلي في بيت جن أبرز هذه العمليات، إذ أدى إلى استشهاد خمسة عشر سوريًا وإصابة ستة إسرائيليين، مؤكدًا هشاشة الحدود وعمق الاختراق الإسرائيلي، ومتسببًا بانهيار المسار الأمني الذي كانت بعض العواصم تدفع باتجاهه بين دمشق وتل أبيب. ومع هذا التصعيد، هناك حديث عن دخول فعلي للشرطة العسكرية الروسية إلى درعا والقنيطرة لتثبيت خطوط وقف الاشتباك ومنع مزيد من الانهيار الأمني، فبات الجنوب ساحة تتقاطع فيها خرائط موسكو وتل أبيب ودمشق، حيث لكل طرف تعريفه الخاص للتهديد وكيفية احتوائه.

وفي الخلفية، عاد تنظيم "داعش" ليحاول استثمار هذا التشتت، فشن هجمات على قوافل عسكرية ونقاط حراسة في البادية، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوة استراتيجية بالانضمام إلى التحالف الدولي ضد الإرهاب، لتصبح شريكًا مباشرًا في عمليات تفكيك الخلايا الجهادية وتجميد خطوط التمويل والتهريب، الأمر الذي أعاد دمج سورية في المنظومة الأمنية الدولية لأول مرة منذ عقد، لكنه فرض عليها معادلة حساسة تقوم على مكافحة التطرف دون الانزلاق إلى قمع أعمى يعيد البلاد إلى نموذج الأمن السلطوي السابق. وفي الوقت نفسه، كانت المناطق البعيدة عن الجبهات تغرق في اقتصاد ظل قائمًا على الخطف، والتهريب، وتجارة السلاح، ما جعل الحكومة الانتقالية تدرك أن إعادة بناء الأمن لن تتحقق بالقوة وحدها، وأن استعادة هيبة الدولة تتطلب إعادة تشكيل مؤسسات الشرطة والقضاء ونزع السلاح غير الشرعي، وتفكيك شبكات الحرب التي ترسخت في المجتمع، حتى تتمكن البلاد من الانتقال من سلام هشّ يُدار يوميًا إلى استقرار فعلي يُعاد فيه تعريف الدولة بوصفها الحامي الشرعي لكل السوريين، لا مجرد طرف آخر في معادلة السلاح.

إعادة الإعمار الاقتصادي

دخلت سورية عام 2025 وهي ترزح تحت وطأة خراب اقتصادي غير مسبوق؛ فيه عقوبات ثقيلة تبدأ بقانون محاسبة سورية وتنتهي بقانون قيصر، وبنية تحتية منهارة بالكامل، وانقطاع مزمن للكهرباء، وقطاع مصرفي مترهل، وقدرات تنفيذية ضعيفة داخل مؤسسات الدولة، فضلًا عن ملايين النازحين والشرائح الواسعة التي سقطت في هوّة الفقر المدقع. ومع ذلك، فإن سقوط النظام القديم فتح أمام دمشق أبوابًا دبلوماسية ومالية كانت مغلقة لسنوات طويلة، وأعاد إدراج سورية على خارطة الاهتمام الدولي بوصفها مناخًا جيدًا للاستثمار واتفاقيات التفاهم المشتركة. وللمرة الأولى منذ عقود، بدأت المؤسسات المالية العالمية، وصناديق الاستثمار، والجهات المانحة، تتعامل مع الملف السوري بجدية حذرة، مدفوعة بإشارات أولية على وجود قيادة سياسية راغبة في إعادة بناء الاقتصاد ضمن مسار واقعي لا يقوم على الوعود الشعبوية، بل على رؤية طويلة المدى. وقد مثّل إطلاق مشروع ضخم لإعادة تأهيل البنية التحتية الكهربائية بقيمة 7 مليارات دولار علامة فارقة في هذا التحول، إذ أعاد فتح الباب أمام مشاريع إعادة الإعمار وتوقعات متفائلة بعودة النمو الاقتصادي بعد سنوات مستمرة من الانكماش.

كما أدى تخفيف العقوبات، ثم إلغاء بعضها لاحقًا، إلى تهيئة بيئة جديدة جذبت اهتمام المستثمرين الخليجيين، ولا سيما من السعودية والإمارات، الذين بدأوا ينظرون إلى سورية بوصفها سوقًا قابلة لإعادة البناء وفرصة استراتيجية لاستثمارات طويلة الأجل. ومع ذلك، لم تتردد الحكومة السورية في التأكيد أن التعافي لن يكون سريعًا أو متساويًا بين المناطق، لأنه مشروط قبل كل شيء بتحقيق الاستقرار السياسي وترسيخ مؤسسات دولة قادرة على إدارة مرحلة إعادة الهيكلة. فالدمار الذي تراكم على مدى أربعة عشر عامًا لا يمكن معالجته بضخ أموال مؤقتة، ولا عبر حلول تقنية معزولة عن السياق السياسي والأمني الأوسع. وحتى مع ظهور مؤشرات إيجابية للنمو، لا يزال المواطن السوري يواجه واقعًا يوميًا من ارتفاع الأسعار، وضآلة فرص العمل، وضعف الخدمات الأساسية، ما جعل الحكومة تتبنى خطابًا واقعيًا لا يعد بمعجزات، بل يحدد أولويات واضحة للعمل الوطني. وقد تمثل ذلك في التركيز على إعادة تأهيل شبكات الكهرباء والمياه باعتبارها مدخلًا لأي نشاط اقتصادي، وتعزيز المؤسسات المالية لضبط الإنفاق العام وتحسين قدرة الدولة على تحمّل أعباء إعادة الإعمار، وتنظيم التجارة الحدودية للحد من التهريب والفوضى الاقتصادية، واحتواء اقتصاد الحرب الذي تضخم في سنوات الانهيار وشكّل أحد أخطر التحديات أمام عودة مؤسسات الدولة.

ورغم إدراك الحكومة المبكر لحجم الانهيار الاقتصادي، ومحاولتها تجاوز الإرث الثقيل لاقتصاد الحرب، فقد بدأت بالفعل بتأسيس هياكل اقتصادية جديدة يفترض أن تشكل الركائز المؤسسية للمرحلة المقبلة، مثل صندوق التنمية الموجه لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، والصندوق السيادي السوري الذي يهدف إلى استثمار الفوائض المستقبلية وجذب رؤوس الأموال الخليجية والأجنبية، والمجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية الذي يفترض أن يتحول إلى العقل التخطيطي للدولة في مجال السياسات الاقتصادية والاستثمارية.

غير أن هذه الهياكل، على أهميتها الرمزية والسياسية، ما تزال في طور التشكّل، وتعاني ضعف القدرات البشرية والإدارية، وافتقارها إلى الأطر القانونية والتنظيمية التي تمكنها من التحول إلى مؤسسات حقيقية تمتلك سلطة المبادرة ووضع القرار الاقتصادي وتنفيذه. فالانتقال من الإعلان عن المؤسسات إلى تفعيلها فعليًا يحتاج إلى بنية معلوماتية، وكفاءات اقتصادية، وخطط قطاعية واضحة، وهي عناصر لم تكتمل بعد في دولة خارجة لتوّها من عقد ونصف من الصراع. خلال عام شهدت بنية الدولة الإدارية في مرحلة ما بعد التحول السياسي اهتزازًا عميقًا، إذ آلت نحو 7 من كل 10 من الحقائب السيادية إلى شخصيات يُنظر إليها باعتبارها مقربة من هيئة تحرير الشام أو مرتبطة بشبكات نفوذها غير الرسمية، ما أثار مخاوف من إعادة إنتاج مراكز قوة موازية داخل الدولة بدل تفكيكها. وتزامن ذلك مع موجة غير مسبوقة من التسريح الإداري والسياسي طالت أكثر من مليون ونصف موظف في مؤسسات الدولة، جرى استبعادهم على أسس سياسية وطائفية تحت مبررات "إعادة الهيكلة" و"تنظيف الجهاز البيروقراطي"، خاصة داخل الوزارات ذات الطابع السيادي أو الأمني أو الإعلامي. وقد اتخذت الحكومة ذلك الإجراء بعد تعليق العمل بقانون العاملين رقم 50 لعام 2004، الأمر الذي أتاح إجراء عمليات إقصاء واسعة بلا ضمانات وظيفية أو مسارات قانونية واضحة. وبذلك، تحولت الوزارات السياسية إلى ساحات تصفية نفوذ أكثر منها مؤسسات عامة، ما خلق فراغًا هائلًا في الجهاز الإداري وعزز تبعية القرار التنفيذي لشبكات مصالح ضيقة بدل أن يُعاد بناؤه على أسس مهنية ووطنية.

تصاعدت حملات التبرع المجتمعية التي تأخذ طابعًا مناطقيًا، مثل "ريفنا بيستاهل" (76 مليون دولار)، "أربعاء حمص" (13 مليون دولار)، "أبشري حوران" (44 مليون دولار)، و"دير العز" (30 مليون دولار). يقوم عليها سوريون مقيمون ومغتربون بهدف دعم محافظاتهم وتمويل مشاريع خدمية وإعادة إعمار خارج قدرة الدولة المنهكة ماليًا وإداريًا. ورغم أن إجمالي التبرعات لا يشكّل اقتصادًا موازيًا للموازنة العامة (4 مليارات دولار عام 2024)، إلا أنّ تأثيره السياسي والحوكمي كبير وملموس.

هذه المبادرات تملأ فراغًا خلّفه ضعف الدولة في تقديم الخدمات، لكنها تخلق في الوقت ذاته إشكالية بنيوية: إذ يصبح المجتمع معتمدًا على قنوات غير رسمية بدلًا من مساءلة الحكومة والضغط عليها للقيام بواجباتها. هذا ما يقود إلى تآكل تدريجي في شرعية الدولة وتطبيع غيابها عن أدوارها التنموية والخدمية، ويعيد تعريفها كسلطة أمنية أكثر منها جهازًا عامًا يقدم الخدمات.

من زاوية الحوكمة، تُعد حملات التبرع خارج إطار المساءلة والشفافية، لأنها لا تخضع لرقابة مالية وقانونية كتلك التي تُلزم أجهزة الدولة. وافتقارها لنظم تدقيق وتقارير دورية يفتح الباب أمام اختلالات العدالة المكانية، وتوجيه الموارد بناءً على النفوذ الاجتماعي أو العلاقات الشخصية لا على الحاجة الفعلية. كما تؤدي طبيعتها العفوية القصيرة الأمد إلى تجزئة جهود إعادة الإعمار وتحويلها إلى مشاريع متفرقة غير مندمجة ضمن رؤية وطنية موحدة أو خطط طويلة الأمد.

كما كشفت هذه الحملات عن دينامية اجتماعية جديدة وصفها البعض بـ"المحلية المتنافسة"، حيث تتسابق المحافظات والأشخاص أنفسهم لجمع أكبر قدر من التبرعات، ما يعزز الانقسام المناطقي ويساهم في إعادة إنتاج الفوارق الاقتصادية والاجتماعية. وفي أحيان كثيرة تتحول التبرعات إلى رمز للمكانة والهوية أكثر من كونها استجابة موضوعية لاحتياجات تنموية، ما يزيد من هشاشة الروابط الوطنية الواسعة. وتفيد هذه الظاهرة في إظهار أن التبرع، في السياق السوري، يقوم على الثقة الشخصية وشبكات المغتربين ودوافع نفسية–اجتماعية تعكس الروابط العائلية والمناطقية (حب السيطرة والنفوذ والظهور الاجتماعي)، أكثر من اعتماده على مؤسسات مجتمع مدني منظمة أو أطر تخطيطية متكاملة. وبالرغم من أن هذه الحملات تُعد استجابة تكيفية لقدرة المجتمع على التعويض عن غياب الدولة، إلا أنها تبقى غير قادرة على تحقيق تنمية مستدامة دون دمجها ضمن أطر مؤسسية واضحة، مثل إنشاء صناديق محلية خاضعة للرقابة أو اعتماد آليات للموازنة التشاركية لضمان الشفافية والعدالة. فغياب التنظيم قد يحول هذه المبادرات إلى بديل موازٍ للدولة يضعف إعادة بناء مؤسساتها مستقبلًا.

الدبلوماسية وإعادة التموضع

على الصعيد الدبلوماسي، شهد عام 2025 عودة سورية التدريجية إلى الساحة السياسية الإقليمية والعالمية، لا سيما جامعة الدول العربية والمجالس التابعة لها؛ فبينما اتسم العقد الأخير من حكم الأسد بالعزلة، تبنت الحكومة الجديدة استراتيجية الانخراط الهادف. بالتوازي مع إعادة هيكلتها الداخلية، أدركت القيادة السورية أنه لا يمكن لأي مرحلة انتقالية أن تنجح دون إعادة فتح البلاد على العالم وإعادة بناء رصيد الثقة الدولية الذي استُنزف خلال السنوات الأخيرة من حكم الأسد. ولهذا السبب، أصبحت الدبلوماسية إحدى أهم ركائز دولة ما بعد عام 2024، حيث قاد وزير الخارجية أسعد الشيباني سلسلة مكثفة من الزيارات الإقليمية والدولية بهدف إعادة تموضع سورية كفاعل مسؤول ومتعاون بدلًا من كونها ساحة معركة معزولة. وأشارت جولات الشيباني إلى الرياض والدوحة وأبو ظبي وأنقرة وبروكسل وروسيا وواشنطن إلى استراتيجية مدروسة لإعادة ترسيخ سورية في النظام العربي وفي الساحة الدبلوماسية العالمية الأوسع. ولم تقتصر هذه الزيارات على تطبيع العلاقات مع الإدارة الجديدة فحسب، بل شملت أيضًا بناء أطر للتجارة، وربط شبكات الكهرباء، وتنسيق مكافحة الإرهاب، والعودة الآمنة للاجئين. قام وزراء آخرون، ولا سيما المسؤولون عن الإعلام والاقتصاد والتخطيط والطاقة والداخلية، ببعثات دبلوماسية خاصة بهم، عرضوا خلالها خطة سورية الانتقالية، ودعوا إلى الاستثمار، وتفاوضوا على اتفاقيات دعم فني كانت مستحيلة في ظل النظام السابق. وتهدف هذه الجهود الدبلوماسية مجتمعة إلى تغيير الخطاب الدولي حول سورية؛ من دولة منهارة مرادفة للحرب والنزوح، إلى دولة تسعى لإعادة بناء مؤسساتها، واستعادة سيادتها، والاندماج في شراكات إقليمية بناءة. ورغم أن الثقة الكاملة لم تتحقق بعد، إلا أن المشاركة المستمرة للمسؤولين السوريين في الخارج بدأت في تخفيف حدة الشكوك القائمة منذ زمن طويل، وتشير إلى أن سورية لا تسعى إلى الإحسان أو الغطاء السياسي، بل إلى علاقة جديدة مع العالم قائمة على القواعد، ترتكز على الاستقرار والتعاون والاحترام المتبادل.

وسارعت الدول العربية، التي كانت قد بدأت بالفعل عملية التطبيع قبل سقوط الأسد، إلى دعم السلطات الانتقالية، وإنشاء قنوات دبلوماسية، واستكشاف شراكات اقتصادية. لم تكن هذه التحركات مدفوعةً بالأيديولوجيا بقدر ما كانت مدفوعةً بأولوية إقليمية مشتركة هي منع سورية من الانزلاق نحو التفكك وضمان استقرار بلاد الشام.

كما دخلت علاقة سورية بالولايات المتحدة مرحلة جديدة وعملية، فلم تعد واشنطن تنظر إلى دمشق كطرف معادٍ فحسب، بل باتت تنظر إلى القيادة الجديدة كشريك محتمل في تحقيق الاستقرار الإقليمي، وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب، وإعادة التوازن بعيدًا عن التبعية الإيرانية التي طبعت سنوات حكم الأسد. أصرّت سورية على اتباع سياسة خارجية متوازنة تكون فيها منفتحة على الشراكات العربية والغربية، لكنها في الوقت نفسه تحمي سيادتها وتتجنب أن تصبح ورقة في صراع القوى العظمى. أما أوروبا، فرغم حذرها، فقد أبدت انفتاحًا على التنسيق الإنساني والمساعدة التقنية، مع بقاء تمويل إعادة الإعمار الكامل مرتبطًا بمعايير سياسية طويلة الأجل. كان التطور الدبلوماسي الأكثر رمزية في أواخر عام 2025، عندما زار وفد من مجلس الأمن الدولي سورية لأول مرة منذ تأسيس المنظمة، في اعتراف من المجتمع الدولي بأن دولة جديدة تنبثق من بين الأنقاض، وأن حكومة ما بعد الأسد لا يمكن التعامل معها كمجرد فصيل آخر في حرب أهلية.