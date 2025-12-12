الجيش الإسرائيليّ يتوغّل بعدة قرى بريف القنيطرة في سورية ويعتقل شخصين

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية ("سانا") إن "قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثماني سيارات، توغّلت بعدة قرى بريف القنيطرة"، وذلك فيما باتت التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري شبه يومية، خلال الآونة الأخيرة.

توغّل الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في عدة قرى بريف القنيطرة جنوبي سورية، في انتهاك جديد لسيادة دمشق، ومواصلة اعتداءاته، كما اعتقلت قواته شابين بعد توقيفهما على حاجز أقامته بين بلدة أم باطنة وقرية العجرف بريف القنيطرة.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية ("سانا") إن "قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثماني سيارات، توغّلت بعدة قرى بريف القنيطرة".

وأشارت الوكالة إلى أن التوغل الإسرائيليّ، جرى "انطلاقا من نقطة العدنانية باتجاه قريتي أم العظام ورويحينة، مرورا بقرى رسم الحلبي والمشيرفة وأم باطنة".

وأصبحت التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، شبه يومية، خلال الآونة الأخيرة، كما يتخلّلها اعتقالات ونصب حواجز، ما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي.

ورغم أن الحكومة السورية الحالية لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، يتوغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل البلد العربي، ويشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة مع سورية عام 1974، فيما طالبت دمشق مرارا بوقف انتهاكات تل أبيب.

ويؤكّد السوريون أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحدّ من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات، بهدف تحسين الواقع الاقتصادي.