سورية: قتلى وجرحى من قوى الأمن الداخلي بإطلاق نار لمجهولين قرب معرة النعمان بريف إدلب

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء الأحد، عن مقتل 4 عناصر من "إدارة أمن الطرق"، إثر استهداف إحدى الدوريات في مدينة معرة النعمان، بريف إدلب الجنوبي.

وأفادت الوزارة، في بيان لها على قناتها بمنصة "تيليغرام"، بـ"استشهاد 4 من عناصر إدارة أمن الطرق في وزارة الداخلية، وأُصيب عنصر خامس، إثر استهداف تعرضت له إحدى الدوريات أثناء تنفيذ مهامها على طريق معرة النعمان، جنوبي محافظة إدلب".

وأوضحت أن الوحدات الأمنية "تجري حاليا عمليات تمشيط مكثفة في المنطقة، بهدف ملاحقة المتورطين في الهجوم".

وقبيل بيان الداخلية، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر أمني، لم تسمه، خبر مقتل أولئك العناصر.

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 - 2024) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970 - 2000).