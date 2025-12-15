توغّل إسرائيليّ بالقنيطرة في سورية: احتجاز 3 مدنيين ونصب حاجز استجواب وتفتيش

في الآونة الأخيرة، أصبحت التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري شبه يومية، ولا سيما في القنيطرة، وتتخللها اعتقالات ونصب حواجز، ما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي ضد تل أبيب.

جدد الجيش الإسرائيلي، الإثنين، انتهاكه لسيادة سورية بتوغل بري جديد في محافظة القنيطرة، حيث نصب حاجزا لاستجواب وتفتيش المارة والسيارات، كما احتجزت قوات الاحتلال 3 مدنيين من قرية الحميدية أثناء جمعهم الحطب بريف القنيطرة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفاد إعلام سوري، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت، ونصبت حاجزا على طريق جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي عين البيضة".

وذكرت مصادر محلية أنّ "قوات الاحتلال تحتجز 3 مدنيين من قرية الحميدية، أثناء جمعهم الحطب، قرب دوار العلم، بريف القنيطرة".

وأضافت أنها قامت بتفتيش المارة والسيارات، واستجواب الأهالي حول آرائهم تجاه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ولم يصدر أي تعليق بشأن هذا التوغل من تل أبيب ولا دمشق، لكن الأخيرة تدين انتهاكات إسرائيل المتكررة لسيادتها، وتؤكد التزامها باتفاقية فصل القوات.

وفي الآونة الأخيرة، أصبحت التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري شبه يومية، ولا سيما في القنيطرة، وتتخللها اعتقالات ونصب حواجز، ما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي ضد تل أبيب.

ورغم أن الحكومة السورية الحالية لا تشكل أي تهديد لتل أبيب، إلا أن الجيش الإسرائيلي شن أيضا غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.

ومنذ 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة مع سورية عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

ويؤكّد الأهالي السوريون أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحد من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات بهدف تحسين الواقع الاقتصادي.