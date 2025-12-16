الداخلية السورية تعلن مقتل شخص واعتقال ثمانية بعملية أمنية ضد خلية تابعة لـ"داعش"

أفادت الوزارة بتنفيذ عملية أمنية ثانية، بناءً على المعلومات التي جُمعت من العملية الأولى، وأسفرت العمليتان عن "ضبط أحزمة ناسفة، وكواتم صوت، وصواريخ من نوع ميم–دال، إلى جانب أسلحة رشاشة".

أعلنت السلطات السورية، الثلاثاء، أن قواتها قتلت زعيم خلية مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، واعتقلت ثمانية آخرين، على خلفية الهجوم الدامي الذي استهدف، الأحد، قوات الأمن في شمال البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إن العملية "استهدفت موقع خلية إرهابية تتبع لتنظيم داعش الإرهابي"، وأدت إلى "إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية وعددهم ثمانية، وتحييد العنصر التاسع، متزعم الخلية، أثناء المداهمة".

وقالت وزارة الداخلية إن المجموعة المستهدفة "مسؤولة عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت دوريات أمنية وعسكرية في محافظتي إدلب وحلب".

وتأتي هذه العملية بعد هجوم استهدف، الأحد، دورية لإدارة أمن الطرق في ريف إدلب، ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصر قوى الأمن الداخلي، وإصابة خامس، بحسب وزارة الداخلية السورية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" بأن مسلحين أطلقوا النار على الدورية أثناء تنفيذ مهامها على طريق معرة النعمان، جنوب المحافظة.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية، لاحقًا، الهجوم، وفق ما أورده موقع «سايت» المتخصص في شؤون الجماعات الجهادية.

ويأتي ذلك بعد أيام من استهداف وفد عسكري مشترك في مدينة تدمر، وسط سورية، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أميركيين، بينهم جنديان ومدني يعمل مترجمًا، إضافة إلى إصابة عناصر من القوات الأميركية والسورية، بحسب واشنطن ودمشق.