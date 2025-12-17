سورية: إسرائيل تقصف في القنيطرة بالمدفعية

أفادت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق عددا من قذائف المدفعية من مواقعها (التي تحتلها) في تل الأحمر الغربي باتجاه تل الأحمر الشرقي، في محيط قرية كودنة، بريف القنيطرة الجنوبي".

قصفت إسرائيل بالمدفعية، مساء اليوم الأربعاء، منطقة تل الأحمر الشرقي، في ريف محافظة القنيطرة جنوب غربي سورية، في انتهاك جديد لسيادة البلد العربي، وفق إعلام رسمي.

ولم ترد أنباء فورية عما إذا كان القصف أدى إلى وقوع إصابات أو خسائر مادية.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة مع سورية عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

وتصاعدت مؤخرا الانتهاكات الإسرائيلية في القنيطرة، ويشتكي سوريون من التوغلات في أراضيهم الزراعية، مصدر رزقهم الوحيد، وتدمير مئات الدونمات، فضلا عن اعتقال أشخاص وإقامة حواجز عسكرية وتفتيش المارة.

ورغم أن الحكومة السورية لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، يتوغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل سورية، ويشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.

ويؤكّد السوريون أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، يحدّ من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات بهدف تحسين الواقع الاقتصادي.