الثاني خلال يوم: قوة إسرائيلية تتوغل بقرية في ريف القنيطرة بسورية

مندوب سورية لدى الأمم المتحدة، يؤكّد أنه "في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة السورية والمجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، تسعى إسرائيل جاهدة لزعزعة هذا الاستقرار".

توغّلت قوات من الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، في قرية المعلقة، بريف محافظة القنيطرة جنوب غربي سورية، وذلك للمرة الثانية خلال يوم، في أحدث اعتداءاتها بسورية.

وأفادت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ توغلا عسكريا في قرية المعلّقة في ريف القنيطرة الجنوبي، رافقته عمليات تجريف واسعة للأراضي".

زأكّدت القناة أن ذلك "تسبب في خسائر مباشرة، لحقت بممتلكات الأهالي، ومصادر رزقهم".

وفي وقت سابق الخميس، ذكرت القناة ذاتها أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية المعلّقة بريف القنيطرة الجنوبي، مستخدمةً دبابات وجرافات عسكرية".

والخميس أيضا، "توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الحيران، وتلة الدرعية، غرب قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي، واعتقلت شابا، وجرفت أراضي"، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

ومساء الأربعاء، أطلقت قوات إسرائيلية قذائف مدفعية من مواقع تحتلها بمنطقة تل الأحمر الغربي باتجاه تل الأحمر الشرقي بمحيط قرية كودنة بريف القنيطرة الجنوبي، وفقا للقناة.

دمشق: ملتزمون بـ"فضّ الاشتباك" وإسرائيل تواصل انتهاكه

وفي سياق ذي صلة، قال مندوب سورية لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، الخميس، إن دمشق ملتزمة باتفاقية فضّ الاشتباك المبرمة مع تل أبيب منذ عام 1974، بينما تواصل إسرائيل انتهاكاتها لها.

وأضاف علبي في كلمة أمام مجلس الأمن: "في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة السورية والمجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، تسعى إسرائيل جاهدة لزعزعة هذا الاستقرار".

وتابع: "في الوقت الذي تلتزم فيه سورية باتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، لا تتوقف إسرائيل عن انتهاكه، وفي الوقت الذي تحترم سورية القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، تضرب إسرائيل بهذا القانون وبهذه القرارات، عرض الحائط".

ومشيرا إلى "تحسن الأوضاع الأمنية" في سورية، قال علبي إن "أكثر من 3 ملايين لاجئ ومهجر عادوا إلى ديارهم"، بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

ومنذ فترة وبوتيرة شبه يومية، تتوغّل قوات إسرائيلية في الجنوب السوري، ولا سيما بالقنيطرة، وتنفذ اعتقالات وتنصب حواجز وتدمر غابات، ما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي ضد تل أبيب.

ورغم أن الحكومة السورية لا تشكل تهديدا لتل أبيب، إلا أن الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.

وتتفاوض دمشق وتل أبيب للتوصل إلى اتفاق أمني، لكن سورية تشترط أولا عودة الأوضاع على الخريطة إلى "ما كانت عليه قبل الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024".

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة مع سورية عام 1974، واحتلّت المنطقة السورية العازلة.

ويؤكّد السوريون أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحدّ من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات بهدف تحسين الواقع الاقتصادي.