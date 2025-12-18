حلب: جلسة ثانية لمحاكمة المتهمين بأحداث الساحل السوري

تواصل الإدارة السورية الجديدة جهودها لضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول نظام بشار الأسد، الذي أُطيح به بعد دخول الثوار السوريين إلى دمشق في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

انعقدت في قصر العدل بمدينة حلب، اليوم الخميس، الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار/مارس الماضي، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، أن الحكومة السورية ماضية في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة كنهج ثابت، يهدف إلى كسر دائرة العنف والإفلات من العقاب، وتعزيز الشفافية، وضمان حقوق المتهمين، إلى جانب توسيع الرقابة المجتمعية على عمل القضاء.

وأوضح العنزي، في تدوينة على منصة "إكس"، أن منظمات حقوقية أممية ومدنية ستحضر جلسات المحاكمة، مشيرا إلى أن ملايين السوريين يترقبون انطلاق مسار العدالة الانتقالية بشكل أوسع.

وأضاف أن ضخامة الملف تتطلب جهدا كبيرا وإعدادا معمقا لمحاسبة آلاف المتورطين في جرائم ارتكبت خلال عهد النظام السابق.

وكانت الجلسة الأولى قد عقدت في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ويمثل في القضية 14 متهمًا من عناصر النظام السابق والقوات الحكومية الحالية، في خطوة وُصفت بغير المسبوقة على طريق تحقيق العدالة.

ويواجه المتهمون تهمًا تشمل إثارة الفتنة الطائفية، والسرقة، والاعتداء على قوى الأمن الداخلي والجيش السوري.

وشهدت مناطق الساحل السوري في آذار الماضي أحداثًا دامية استمرت عدة أيام، إثر هجمات نفذها مسلحون موالون للنظام السابق ضد قوات الأمن، قبل أن تستعيد القوات الحكومية السيطرة على المنطقة.

ورافقت العملية انتهاكات وعمليات قتل وسلب وحرق ممتلكات نفذها مسلحون غير تابعين للحكومة، بحسب السلطات.

وفي 22 تموز/يوليو الماضي، أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق تقريرًا أفادت فيه بأن فلول النظام السابق نفذوا في السادس من آذار عمليات عدائية واسعة استهدفت مقرات الجيش والأمن، وأسفرت عن مقتل 238 عنصرا من الجيش وقوى الأمن في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.

وتواصل الإدارة السورية الجديدة جهودها لضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول نظام بشار الأسد، الذي أُطيح به بعد دخول الثوار السوريين إلى دمشق في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وفي 9 آذار الماضي، أعلنت رئاسة الجمهورية تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، قبل أن يصدر الرئيس أحمد الشرع في 10 نيسان/أبريل قرارًا بتمديد عملها ثلاثة أشهر إضافية غير قابلة للتمديد.