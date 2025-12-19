سورية: إسرائيل تنفّذ توغّلات جديدة في قرى بريف القنيطرة

قوة ثالثة مؤلفة من سيارة توغلت عند قرية أم العظام، وأقامت حاجزا عند تقاطع قريتي المشيرفة ورويحينة، فيما توغلت قوة رابعة تضم ثلاث سيارات، بينها آليتا "همر" عسكريتان، في قرية رويحينة واتجهت نحو السد.

نفّذ الجيش الإسرائيلي 4 توغلات، اليوم الجمعة، في ريف القنيطرة جنوب غربي سورية، وذلك استمرارا لانتهاكاته واعتداءاته.

وأوردت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "قوة للاحتلال مؤلفة من 3 سيارات توغلت من مدخل بلدة بئر عجم باتجاه قرية بريقة، وتوقفت لفترة قصيرة عند بئر مياه الكباس".

وأضافت الوكالة أن قوة ثانية، تضم سيارتي "همر" وسيارتي "هايلكس"، توغلت من مدخل قرية العشة باتجاه قرية الرفيد، دون إقامة حواجز أو تنفيذ عمليات تفتيش.

وذكرت أن قوة ثالثة مؤلفة من سيارة توغلت عند قرية أم العظام، وأقامت حاجزا عند تقاطع قريتي المشيرفة ورويحينة، فيما توغلت قوة رابعة تضم ثلاث سيارات، بينها آليتا "همر" عسكريتان، في قرية رويحينة واتجهت نحو السد.

ومنذ فترة وبوتيرة شبه يومية، تتوغل قوات إسرائيلية في الجنوب السوري، ولا سيما بالقنيطرة، وتنفذ اعتقالات وتنصب حواجز وتدمر غابات، ما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي ضد تل أبيب.

ورغم أن الحكومة السورية لا تشكل تهديدا لتل أبيب، إلا أن الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.

وتتفاوض دمشق وتل أبيب للتوصل إلى اتفاق أمني، لكن سورية تشترط أولا عودة الأوضاع على الخريطة إلى "ما كانت عليه قبل الثامن من ديسمبر 2024".

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة مع سورية عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

ويؤكّد الأهالي في سورية، إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحدّ من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات بهدف تحسين الواقع الاقتصادي.