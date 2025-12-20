انتهاكات متواصلة.. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بريف القنيطرة السورية وينصب حاجزا

تتوغل قوات إسرائيلية في الجنوب السوري منذ مدة وبوتيرة شبه يومية، ولا سيما بالقنيطرة، وتنفذ اعتقالات وتنصب حواجز وتدمر غابات، ما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي ضد تل أبيب.

جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته للأراضي السورية، السبت، بتوغل في قرية عين زيوان بريف محافظة القنيطرة جنوبي البلاد ونصب حاجز تفتيش.

وقالت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية عين زيوان بريف القنيطرة وتنصب حاجز تفتيش باستخدام 5 سيارات عسكرية".

والجمعة، شارك عشرات السوريين في وقفة احتجاجية بمدينة السلام في محافظة القنيطرة، تنديدا بالاعتداءات المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق المواطنين وممتلكاتهم في المنطقة.

الوقفة نظمها تجمع "سوريون مع فلسطين" وعدد من أبناء محافظة القنيطرة، ورفع المشاركون فيها لافتات وشعارات تؤكد رفضهم الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأراضي البلاد، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وتتوغل قوات إسرائيلية في الجنوب السوري منذ مدة وبوتيرة شبه يومية، ولا سيما بالقنيطرة، وتنفذ اعتقالات وتنصب حواجز وتدمر غابات، ما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي ضد تل أبيب.

ورغم أن الحكومة السورية لا تشكل تهديدا لتل أبيب، يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة مع سورية عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

ويقول السوريون إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحد من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات بهدف تحسين الواقع الاقتصادي