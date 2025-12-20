سورية: 5 قتلى من تنظيم "داعش" بغارات أميركية ردا على هجوم تدمر

من بين القتلى الخمسة للضربات، "قائد خلية مسؤولة عن الطائرات المسيّرة" في دير الزور، بحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.

أسفرت ضربات أميركية ليلية على مواقع في سورية عن مقتل خمسة عناصر على الأقل من تنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت، بينما أكّد الأردن مشاركته فيها، بعد أسبوع على هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أميركيين في تدمر وسط سورية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبعد ساعات على الضربات الأميركية، أعلن الجيش الاسرائيلي أن قواته اعتقلت شخصا تشتبه في انتمائه إلى تنظيم "داعش" في جنوب سورية في وقت سابق من هذا الأسبوع، ونقلته إلى إسرائيل.

وفي حادثة هي الأولى منذ وصول الرئيس السوري أحمد الشرع إلى السلطة بعد إطاحة بشار الأسد قبل أكثر من عام، قتل ثلاثة أميركيين في 13 كانون الأول/ديسمبر في تدمر، في هجوم نسبته واشنطن ودمشق إلى تنظيم "داعش"، من دون أن يتبناه الأخير.

وأعلنت الولايات المتحدة فجر السبت "ضرب أكثر من 70 هدفا في أنحاء وسط سورية بواسطة طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية والمدفعية" في ما وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "ضربة انتقامية قوية جدا" ردا على الهجوم.

وبحسب وزارة الداخلية السورية، فإن منفذ الهجوم انضمّ في الأشهر الأخيرة إلى صفوف قوات الأمن، وكان من المقرر فصله بسبب حمله "أفكارا تكفيرية أو متطرفة".

وقال مصدر أمني سوري، إن الغارات الأميركية استهدفت "خلايا لتنظيم ’داعش’ في بادية سورية الواسعة، بما في ذلك في محافظات حمص ودير الزور والرقة، ولم تتضمن عمليات برية".

وأضاف المصدر أن معظم الأهداف تقع في مناطق جبلية.

ومن بين القتلى الخمسة للضربات، "قائد خلية مسؤولة عن الطائرات المسيّرة" في دير الزور، بحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.

وبعيد الضربات، قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث عبر "إكس": "بدأت القوات الأميركية عملية ’ضربة عين الصقر’ في سورية للقضاء على مقاتلين وبنى تحتية ومواقع تخزين أسلحة" للتنظيم.

"أكثر من 70 هدفا"

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" في بيان "ضرب أكثر من 70 هدفا في أنحاء وسط سورية بواسطة الطائرات مقاتلة والمروحيات هجومية والمدفعية".

وذكر بيان "سنتكوم"، أن "أكثر من 100 نوع ذخيرة موجهة بدقة" استُخدم أثناء العملية. وأكّد بيان "سنتكوم" كذلك مساهمة سلاح الجو الأردني بالغارات.

ومن جهته، قال الجيش الأردني في بيان إن سلاح الجو نفذ "ضربات جوية دقيقة استهدفت عددا من الأهداف التابعة لعصابة ’داعش’ الإرهابية في مناطق جنوبي سورية".

وقال إن "هذه العملية جاءت في إطار الحرب على الإرهاب ومنع التنظيمات المتطرفة من استغلال هذه المناطق كنقاط انطلاق لتهديد أمن الجوار السوري والمنطقة"، لا سيما بعدما أعاد التنظيم "إنتاج نفسه وبناء قدراته في جنوب سورية".

ويضطلع الأردن بدور أساسي في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" منذ تأسيسه في العام 2014 بقيادة واشنطن، وشنّ غارات ضدّ التنظيم وأتاح استخدام قواعده العسكرية لهذا الغرض.

كما شكّل الأردن هدفا لهجمات التنظيم لا سيّما عملية إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي أحرقه التنظيم حيا في سورية في العام 2015 ونشر عملية إعدامه في فيديو.

وأعلن الجيش الاسرائيلي من جهته السبت في بيان، أن "الجنود أنجزوا (الأربعاء) عملية في منطقة الرفيد في جنوب سورية لاعتقال مشتبه في ارتباطه بتنظيم ’داعش’".

وأضاف "تم نقل المشتبه به إلى الأراضي الإسرائيلية لاستكمال الإجراءات".

وكانت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أفادت الأربعاء، بأن قوة اسرائيلية "توغلت...في عدة قرى بريف محافظة القنيطرة".

وأعلنت اسرائيل خلال العام الأخير مرارا تنفيذ عمليات برية وتوقيف أشخاص تشتبه بقيامهم بأنشطة "إرهابية" في الجنوب السوري. وفي موازاة ذلك، توغّلت قواتها في المنطقة العازلة في الجولان والتي أقيمت بموجب اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974.

"التزام ثابت"

وبعد وقت قصير من الغارات الجوية الأميركية، أكدت وزارة الخارجية السورية في بيان السبت "التزام سورية الثابت بمكافحة تنظيم ’داعش’ وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في الأراضي السورية"، من دون الإشارة بشكل مباشر إلى الضربات.

وأكدت أن السلطات السورية "ستواصل تكثيف العمليات العسكرية ضد التنظيم في جميع المناطق التي يهددها".

منذ وصوله إلى السلطة، حاول الشرع ترميم علاقة بلاده مع الغرب، لا سيما الولايات المتحدة، أملا في أن يفتح ذلك فرصا اقتصادية أمام سورية التي أنهكتها سنوات النزاع.

وخلال زيارته لواشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر، انضمّت سورية رسميا إلى التحالف الدولي الذي تأسّس عام 2014 بقيادة واشنطن لمكافحة التنظيم المتطرف، بعدما كان سيطر على مساحات شاسعة في العراق وسورية قبل دحره تباعا من البلدين بين 2017 و2019.

وبعد إعلان البنتاغون شن العملية العسكرية، كتب الرئيس الأميركي على منصته "تروث سوشال": "نوجه ضربات قوية جدا" ردا على هجوم تدمر.

وقالت "سنتكوم" إنه منذ هجوم تدمر "نفذت الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها 10 عمليات في سورية والعراق أسفرت عن مقتل أو اعتقال 23 عنصرا إرهابيا"، من دون تحديد التنظيمات التي ينتمون لها.

وتنتشر القوات الأميركية في سورية بشكل رئيسي في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال وشمال شرق البلاد، إضافة إلى قاعدة التنف قرب الحدود مع الأردن، حيث تركز واشنطن وجودها العسكري على مكافحة التنظيم ودعم حلفائها المحليين.