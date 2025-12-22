سورية: 3 قتلى ومصابون باشتباكات بين قوات الأمن و"قسد" في حلب تبعتها تهدئة

اندلعت الاشتباكات في مدينة حلب بين عناصر من قوات تابعة لقوات سورية الديمقراطية وعناصر من قوات الأمن السورية، وأسفرت عن ضحايا من الطرفين اللذين تبادلا الاتهامات بالتسبب بوقوعها، بعد وقف لإطلاق النار، أُبرم في أكتوبر، ليُعلن لاحقا التوصل لتهدئة.

قُتل ثلاثة أشخاص، وأُصيب آخرون بجروح، الإثنين، من جرّاء اشتباكات اندلعت في مدينة حلب، شماليّ سورية، بين القوات الحكومية وقوات سورية الديمقراطية (قسد)، تبادل الطرفان الاتهامات بالتسبب بها، فيما أعلن مدير العلاقات الإعلامية لقوى الأمن العام في حلب يعلن التوصل إلى تهدئة بين الحكومة وقوات قسد عقب الاشتباكات.

كما أعلنت قوات سورية الديمقراطية، التوصل إلى تهدئة، وقالت: "أصدرنا توجيهات لقواتنا بإيقاف الرد على هجمات فصائل حكومة دمشق، تلبية لاتصالات التهدئة".

واندلعت الاشتباكات في مدينة حلب بين عناصر من قوات تابعة لقوات سورية الديمقراطية وعناصر من قوات الأمن السورية، وأسفرت عن إصابات من الطرفين اللذين تبادلا الاتهامات بالتسبب بوقوعها، بعد وقف لإطلاق النار، أُبرم في تشرين الأول/ أكتوبر.

وأكّدت الداخلية السورية، "مقتل طفل ووالدته، وجرح 15 معظمهم من النساء والأطفال، جراء قصف قسد مناطق سكنية بحلب"، بينما ذكر محافظ حلب أن "قسد استهدفت بالرصاص والقصف العشوائي أحياء وسط المدينة القريبة من أماكن احتفالات أهالينا المسيحيين".

كما أعلن محافظ حلب، "وقف الدوام، مؤقتا، الثلاثاء، في جميع المدارس والجامعات العامة والخاصة، والدوائر الحكومية بحلب".

وفي المقابل، قالت قوات سورية الديمقراطية، "مقتل امرأة، وإصابة 17جراء القصف الصاروخي وقذائف الدبابات من فصائل حكومة دمشق في حلب".

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن وزارة الدفاع السورية، أن "قيادة الأركان أمرت بوقف استهداف مصادر نيران قسد، بعد تحييد عددٍ منها وتضييق بؤرة الاشتباك".

وأكدت قناة "الإخبارية السورية" أن "عشرات العائلات أخلت منازلها، واتجهت نحو المناطق الغربية من مدينة حلب، تجنّبا لقصف قسد".

وقبل ذلك، أعلنت "سانا"، "ارتقاء مدني من جرّاء قصف قسد (قوات سورية الديمقراطية) بقذائف ’هاون’ وراجمات الصواريخ، عدة أحياء بمدينة حلب"، لتضيف بعد وقت قصير، نقلا عن مديرية صحة حلب: "قتيلان و8 جرحى في قصف قوات سورية الديمقراطية لأحياء مدينة حلب"، مضيفة أن قوات سورية الديمقراطية، قصفت "بشكل عشوائي بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ عدة أحياء بمدينة حلب منها الجميلية والسريان".

وذكرت أن قوات "قسد" قصفت مشفى الرازي بمدينة حلب.

وأعلنت محافظة حلب مقتل سورية، وإصابة 7 مدنيين جراء قصف مدفعي، لقوات "قسد" في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود.

وتسيطر قوات السلطات الانتقالية السورية على حلب، منذ أطاحت فصائل معارضة برئيس نظام بشار الأسد في كانون الأوّل/ ديسمبر 2024.

لكنّ قوات محلية مرتبطة بقوات سورية الديمقراطية، وقوى الأمن الداخلي التابعة لها (الأسايش)، تسيطر على حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الداخلية السورية قوات سورية الديمقراطية المتمركزة في حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية في المدينة، بمهاجمة "قوات الأمن الداخلي المتمركزة في الحواجز المشتركة... رغم الاتفاقات المبرمة"، مضيفة أن الهجوم أدى إلى "إصابة عنصر من قوات الأمن الداخلي، وعنصر من الجيش".

وفي وقت سابق الإثنين، أفادت مديرية الإعلام التابعة لمحافظة حلب بإصابة 3 عناصر من الدفاع المدني بجروح، ومدنيين لم تحدد عددهم، إثر هجوم من قوات سورية الديمقراطية.

وأعلنت من جهتها قوات الأمن الداخلي التابعة للأكراد عن إصابة اثنين من عناصرها "إثر هجوم نفذته فصائل مرتبطة بوزارة الدفاع في حكومة دمشق على حاجز في دوار الشيحان بحلب".

وأفادت بإصابة خمسة مدنيين بينهم طفلة بجروح، من جرّاء "الهجوم المستمرّ" على الحيَّين الكرديَّين "باستخدام قذائف ’هاون’ والأسلحة الثقيلة من قبل الفصائل التابعة لحكومة دمشق".

وأفادت قناة "الإخبارية" السورية، بإصابة 4 مدنيين ومتطوعين من الدفاع المدني برصاص عناصر قسد، خلال هجوم قرب حي الأشرفية بمدينة حلب شمالي البلاد.

وأشارت القناة إلى "إصابة 4 مدنيين ومتطوعين من الدفاع المدني في حصيلة أولية لاستهداف قسد عدة أحياء في مدينة حلب".

وفي وقت سابق الإثنين، ذكرت أن "قسد تستهدف نقاطا للأمن الداخلي قرب دواري شيحان والليرمون شمالي حلب".

من جانبه، أعلن الدفاع المدني السوري، في بيان، عن إصابة اثنين من كوادره بجروح "جراء استهدافهم المباشر بإطلاق نار من قبل قوات سورية الديمقراطية، أثناء تأديتهم لمهامهم، وذلك على دوار الشيحان في مدينة حلب".

وأضاف أن "سيارة إنقاذ تابعة للدفاع المدني تعرضت لإطلاق نار أثناء توجه 4 عناصر على متنها إلى مبنى مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حلب، الواقع عند دوار الشيحان".

ولفت البيان إلى أن "السيارة تحمل شارات الدفاع المدني بشكل واضح، كما أن العناصر الأربعة يرتدون الزي الرسمي للدفاع المدني".

وأضاف: "أدى استهداف السيارة بالرصاص بشكل مباشر إلى إصابة اثنين من العناصر بجروح، حيث جرى إسعافهما فورا إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم".

وقال الدفاع المدني إن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تؤكد أن "استهداف فرق الدفاع المدني يُعد جريمة خطيرة وانتهاكا صارخا للقانون الإنساني، من شأنه عرقلة جهود إنقاذ المدنيين الذين هم بأمس الحاجة إلى المساعدة، ويحول دون تقديم الخدمات الإنسانية والمنقذة للأرواح".

وفي 10 آذار/ مارس الماضي، وقّع الرئيس السوري، أحمد الشرع، وزعيم "قسد" فرهاد عبدي شاهين، المعروف باسم مظلوم عبدي، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد بإدارة الدولة، لكن التنظيم يماطل في تنفيذه.

واشتمل الاتفاق على فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد، لكن التنظيم نقضه وفق السلطات السورية، التي تبذل إدارتها الجديدة بقيادة الشرع، جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة، في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024ـ بنظام بشار الأسد، الذي استمر 24 سنة في الحكم.