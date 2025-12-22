فيدان خلال لقاء الشيباني في دمشق: لا ينبغي أن يشكل الأكراد عقبة أمام استقرار سورية

قال فيدان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إنه "من المهم أن يتم دمج قوات سورية الديمقراطية في الإدارة السورية من خلال الحوار والمصالحة، وبشكل شفاف، وألا تعود تشكّل عائقا أمام وحدة الأراضي السورية واستقرارها على المدى الطويل".

شدّد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، من دمشق، اليوم الإثنين، على أهمية اندماج قوات سورية الديمقراطية في صفوف الجيش، وألا تشكّل "عائقا" أمام وحدة البلاد واستقرارها، في وقت توشك مهلة تنفيذ بنود اتفاق بين الأكراد والسلطات على الانتهاء.

ووصل فيدان برفقة وزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة إبراهيم كالن إلى دمشق، حيث التقوا الرئيس، أحمد الشرع، في زيارة قالت أنقرة إن هدفها البحث في العلاقات الثنائية، والاتفاق بين دمشق وقوات سورية الديمقراطية، التي يقودها الأكراد.

وقال فيدان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إنه "من المهم أن يتم دمج قوات سورية الديمقراطية في الإدارة السورية من خلال الحوار والمصالحة، وبشكل شفاف، وألا تعود تشكّل عائقا أمام وحدة الأراضي السورية واستقرارها على المدى الطويل".

وتابع: "نرى أنهم لا ينوون إحراز تقدم يُذكر" من أجل تطبيق الاتفاق الذي وقعه الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سورية الديمقراطية مظلوم عبدي في العاشر من آذار/ مارس.

وتضمّن الاتفاق بنودا عدّة على رأسها دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية، بحلول نهاية العام. إلا أن تباينا في وجهات النظر بين الطرفين، حال دون إحراز تقدم في تطبيقه حتى الآن، رغم ضغوط تقودها واشنطن بشكل رئيسي.

وأعلن الشيباني من جهته أن دمشق تلقّت، الأحد، ردا من قوات سورية الديمقراطية على صيغة اقتراح قدمته لها وزارة الدفاع السورية من أجل دمج مقاتليها في صفوف الجيش السوري.

وقال خلال المؤتمر الصحافي، إنه "يجري العمل الآن على دراسة هذا الرد، وكيفية استجابته للمصلحة الوطنية، في أن يحقق الاندماج ويحقق ارضا سورية واحدة موحدة"، مضيفا "سيُرد على هذا المقترح إلى الجانب الأميركي في القريب العاجل".

ونصّ المقترح الذي تسلمته قوات سورية الديمقراطية، الأسبوع الماضي، وفق ما قال مصدر كردي في وقت سابق على "دمج قواتها في صفوف الجيش السوري، على أن يتمّ تقسيمها إلى ثلاث فرق وعدد من الألوية بينها لواء خاص بالمرأة"، تنتشر في مناطق سيطرتها في شمال شرق سورية، ويتولى إدارتها "قيادات" منها، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وهذه أول مرة تسلّم فيها دمشق القوات الكردية المدعومة أميركيا، مقترحا مكتوبا منذ توقيع الاتفاق، وفق المصدر الكردي المطلع على المحادثات بين الطرفين، والذي تحدّث عن "جهود دولية وإقليمية تُبذل من أجل توقيع الصيغة النهائية، قبيل انتهاء العام".

وقالت الخارجية السورية في بيان، قبيل وصول الوفد التركي، إن الاتفاق "يمسّ عن قرب أولويات الأمن القومي لتركيا"، مع اعتبار أنقرة استمرار وجود قوات كردية عند حدودها تهديدا لامنها.

وكان فيدان قد حذّر الأسبوع الماضي من أن أي إرجاء جديد للاندماج في الجيش السوري "يهدّد الوحدة الوطنية" للبلاد، ونبّه من "نفاد صبر" شركاء الاتفاق.

وتُعدّ تركيا من الداعمين الرئيسيين للسلطات الانتقالية في دمشق.

وقال فيدان للصحافيين: "ناقشنا مقترحات تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن الأمن الإقليمي، واستقرار سورية"، مؤكدا أن "استقرار سورية، يعني استقرار تركيا".

وأمل أن تفضي المحادثات الجارية بين سورية وإسرائيل إلى "نتيجة". وشدّد على أن "إحراز تقدم في هذا الشأن، أمر بالغ الأهمية" من أجل "استقرار المنطقة واستقرار سورية".

ودعا إسرائيل "بدلا من انتهاج سياسة توسعية في المنطقة"، إلى "اعتماد مقاربة قائمة على التوافق المتبادل والتفاهم".

وتناولت المباحثات السورية التركية، وفق ما قال الشيباني، "مواضيع أمنية متعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع ظهور داعش من جديد في سورية"، مع انضمام دمشق الى التحالف الدولي ضد التنظيم المتطرف.

وشدد الشيباني على أن "العلاقة السورية التركية هي علاقة متقدمة جدا وعلاقة إستراتيجية، ويوما بعد يوم، تدخل في مسار تعاوني في كافة القطاعات الأساسية".