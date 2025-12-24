الداخلية السورية: اعتقال "زعيم داعش في دمشق" خلال عملية مشتركة

قوات الأمن الداخلي تعلن تنفيذ عملية مشتركة مع الاستخبارات العامة والتحالف الدولي في مدينة المعضمية، أسفرت عن اعتقال ما وصفته بمتزعم تنظيم داعش في دمشق وضبط مواد متفجرة وسلاح.

أعلنت قوات الأمن الداخلي السورية، مساء الأربعاء، تنفيذ عملية أمنية مشتركة مع قوات التحالف الدولي في ريف دمشق، أسفرت عن اعتقال زعيم تنظيم داعش في دمشق، وذلك خلال مداهمة وكر للتنظيم في مدينة المعضمية.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، العميد أحمد الدالاتي، إن الوحدات المختصة "نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وقوات التحالف الدولي، عملية أمنية محكمة استهدفت أحد أوكار تنظيم داعش الإرهابي في مدينة المعضمية بمحافظة ريف دمشق، وذلك عقب عمليات متابعة دقيقة ورصد استخباراتي مكثف".

وأضاف أن العملية "أسفرت عن إلقاء القبض على متزعم التنظيم الإرهابي في دمشق (والي دمشق) والمدعو طه الزعبي والملقب ’أبو عمر طبية‘، وعدد من مساعديه".

صورة عممتها الداخلية السورية للمدعو طه الزعبي بعد اعتقاله

وأضاف أن القوات الأمنية "ضبطت حزامًا ناسفًا وسلاحًا حربيًا بحوزته"، معتبرًا أن ما جرى "يُعدّ ضربة قاصمة للتنظيم، ويؤكد الجاهزية العالية لأجهزتنا الأمنية في مواجهة أي تهديد يطال أمن المحافظة ومحيطها".

وشدّد الدالاتي على أن الأجهزة الأمنية السورية "توجّه رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه الانخراط في مشروع الإرهاب، أو تقديم يد العون لتنظيم داعش، بأن يد العدالة ستطالهم حيثما كانوا، ولن يكون لهم مأوى في أرضنا".

وختم بالقول إن "أمن سورية خط أحمر، وسنواصل الضرب بيد من حديد حتى القضاء الكامل على فلول الإرهاب وأوكاره".

ويأتي هذا التصعيد عقب هجوم نفّذه تنظيم داعش قبل نحو أسبوع، أسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم مدني خلال جولة ميدانية مشتركة قرب مدينة تدمر، بحسب وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

وعلى إثر ذلك، توعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بردّ "جاد للغاية" في حال تعرّضت القوات الأميركية لهجمات إضافية، في سورية، في حين عبّر عن دعمه للحكومة السورية وخطواتها في مواجهة داعش.

وفي هذا السياق، شنّت القوات الأميركية العاملة ضمن مظلة التحالف الدولي، بعد منتصف ليل الجمعة–السبت، سلسلة غارات جوية ورشقات صاروخية استهدفت مواقع وكهوفًا تتحصّن فيها خلايا تنظيم داعش في مناطق متفرقة من البادية السورية، في عملية وُصفت بأنها الأوسع من نوعها منذ سقوط نظام الأسد.

ووفق معطيات ميدانية، شملت الضربات مناطق واسعة من بادية جبل البشري في ريف دير الزور الغربي، وباديتي العشارة والميادين في ريف دير الزور الشرقي، إضافة إلى بادية الرصافة في ريف الرقة الغربي، وبادية مركدة في ريف الحسكة الجنوبي، وصولًا إلى سلسلة جبال العمور في محيط تدمر بريف حمص الشرقي.

كما شاركت القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة الشدادي بريف الحسكة في عمليات القصف الصاروخي، التي ترافقت مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع وإلقاء قنابل ضوئية، في إطار مساعٍ لتفكيك أوكار التنظيم ومنع إعادة تموضعه في البادية السورية.