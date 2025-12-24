سورية: 3 قتلى وإصابات باشتباكات مسلحة في ريف اللاذقية

أسفرت اشتباكات مسلحة وقعت في محيط مدينة جبلة بريف اللاذقية، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة عناصر من قوات الأمن السورية.

قتل ثلاثة أشخاص الأربعاء خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الأمن السورية في محافظة اللاذقية غربي البلاد، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

وأفاد التلفزيون الرسمي بمقتل ثلاثة أشخاص قال إنهم من "فلول النظام السابق"، في حين أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن عناصر من قوات الأمن الداخلي اشتبكوا مع "مجموعة من المطلوبين الخارجين عن القانون في محيط مدينة جبلة بريف اللاذقية".

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد قبل أكثر من عام، أعلنت السلطات السورية عن عمليات أمنية عدة ضد ما تسميه "فلول النظام".

وحصدت اشتباكات مسلحة وقعت بين مجموعات من العشائر البدوية والطائفة الدرزية في آذار/مارس نحو 1700 قتيل؛ وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولاحقا استعادت قوات الحكومة السيطرة على المنطقة، بعد عملية واسعة تخللتها انتهاكات وعمليات قتل لمدنيين وسلب وحرق ممتلكات ارتكبها مسلحون "غير تابعين للحكومة"، وفقا للسلطات.

ويعد بسط الأمن أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات السورية منذ توليها الحكم، ولا سيما في مناطق الساحل التي تسجل فيها حوادث أمنية متكررة.