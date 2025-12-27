دمشق: الإفراج عن 70 عسكريًا من عهد النظام المخلوع

تقارير سورية: هذه الدفعة هي الأولى ضمن عدد من الدفعات التي سيتم إطلاق سراحها خلال الفترة المقبلة.

أفرجت السلطات السورية عن مجموعة أولى من العسكريين من عهد نظام بشار الأسد المخلوع، في محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد، "بعد ثبوت عدم تورطهم في جرائم حرب".

وذكرت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية أنه تم الإفراج، الجمعة، عن دفعة من الموقوفين في مدينة اللاذقية بعد التحقق من عدم تورطهم في جرائم حرب، موضحة أن عدد المفرج عنهم بلغ 70 موقوفًا.

وأشارت القناة إلى أن هذه الدفعة هي الأولى ضمن عدد من الدفعات التي سيتم إطلاق سراحها خلال الفترة المقبلة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد الذي حكم البلاد بين عامي 2000 و2024، بعد أن ورث الحكم عن والده حافظ الأسد (1970–2000).

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق المتورطين في إثارة قلاقل أمنية.