الشيباني يبحث مع مسؤول أممي انتهاكات إسرائيل جنوبي سورية

وزير الخارجية السوري استقبل في دمشق، رئيس بعثة قوات مراقبة الهدنة في الشرق الأوسط؛ تم بحث "سبل تعزيز التعاون والتنسيق القائم، بما يسهم في دعم الاستقرار والحفاظ على الهدوء في المنطقة، وذلك في إطار احترام سيادة سورية".

بحث وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم الإثنين، مع رئيس بعثة قوات مراقبة الهدنة بالشرق الأوسط اللواء باتريك غوشات، انتهاكات إسرائيل جنوبي سورية.

وذكرت وزارة الخارجية السورية، أن الشيباني "استقبل في العاصمة دمشق اللواء غوشات رئيس بعثة قوات مراقبة الهدنة في الشرق الأوسط".

وقالت إنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على دور البعثة في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري".

كما تم بحث "سبل تعزيز التعاون والتنسيق القائم، بما يسهم في دعم الاستقرار والحفاظ على الهدوء في المنطقة، وذلك في إطار احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها".

ولم تحدد الوزارة موعد وصول المسؤول الأممي إلى دمشق ومدة زيارته لها.

وبوتيرة شبه يومية، تتوغل قوات إسرائيلية في أراضٍ سورية، ولا سيما في ريف القنيطرة، وتعتقل العديد من الأهالي، وتقيم حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات.

ورغم أن الحكومة السورية لا تشكل تهديدا لتل أبيب، إلا أن الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.

وتتفاوض دمشق وتل أبيب للتوصل إلى اتفاق أمني، وتشترط سورية أولا، عودة القوات الإسرائيلية إلى حدود ما قبل 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، حينما أطاحت فصائل سورية بنظام بشار الأسد، بعد 20 عاما بالحكم.

ويؤكّد السوريون أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحدّ من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات بهدف تحسين الواقع الاقتصادي.