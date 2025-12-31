سورية: مقتل عنصر أمن وإصابة آخرين بتفجير انتحاري استهدف دورية شرطة في حلب

أكدت وزارة الداخلية في سورية، "استشهاد عنصر من وزارة الداخلية وإصابة اثنين آخرين، من جراء تفجير انتحاري نفّذه أحد الأشخاص، أثناء الاشتباه به وتفتيشه من قِبل عناصر الشرطة في إحدى نقاط التفتيش في حي باب الفرج بمدينة حلب".

قُتل عنصر أمن وأصيب آخرون، الأربعاء، بتفجير "انتحاري" استهدف دورية للشرطة بمدينة حلب شمالي سورية، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وقالت الوكالة نقلا عن مراسلها: "ارتقاء شهيد وإصابة عدد من عناصر الأمن الداخلي جراء تفجير انتحاري استهدف دورية للشرطة بمنطقة باب الفرج بمدينة حلب".

بدورها، نقلت قناة "الإخبارية" السورية عن مصدر أمني لم تسمه، قوله إن "الشخص فجّر نفسه بالدورية خلال تفتيشه بعد الاشتباه به".

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، إن "الشخص الذي فجّر نفسه بحزام ناسف ضمن الدورية في حلب، يُرجّح أن يكون من خلفية فكرية أو تنظيمية لتنظيم داعش".

وذكر أن "التحقيقات مكثفة الآن لتحديد هوية المنفذ"، مشيرا إلى أنه "لم تسجل أي اختراقات أمنية أخرى في حلب".

بدوره، قال محافظ حلب، عزام الغريب، إنه "أثناء تنفيذ قوى الأمن الداخلي لمهامها في تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية في مدينة حلب، تم رصد أحد العناصر الإرهابية وخلال عملية إلقاء القبض عليه، تمكّن أحد عناصر الأمن من السيطرة عليه جسديا، ليُقدم الإرهابي على تفجير نفسه بحزام ناسف".

وأضاف أن "التفجير أسفر عن استشهاد العنصر الذي تمسّك به، وإصابة عدد من العناصر بجروح، نُقلوا مباشرة لتلقي العلاج".

ومنذ الإطاحة في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 بنظام بشار الأسد، الذي استمر 24 عاما في الحكم، تبذل الإدارة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، وبسط كامل سيطرتها، في إطار خططها للتعافي من تداعيات الحرب المدمرة، وإعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار والنهوض بالبلاد.