إطلاق نار إسرائيلي يستهدف أراضي ومواشي في ريف القنيطرة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار باتجاه أراضٍ زراعية ومواطنين في قرية الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي الغربي، ما أدى إلى نفوق عدد من رؤوس الأغنام، في حادثة جديدة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات المتكررة قرب خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل.

أطلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، النار باتجاه أراضٍ زراعية في قرية الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي الغربي، ما أسفر عن نفوق عدد من رؤوس الأغنام، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية سورية.

وقالت "الإخبارية" السورية إن قوات إسرائيلية أطلقت الرصاص باتجاه قطعان أغنام في القرية المحاذية لخط وقف إطلاق النار، ما أدى إلى نفوق عدد منها، دون الإشارة إلى وقوع إصابات بشرية.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار أيضًا باتجاه مدنيين أثناء قيامهم بجمع الفطر في محيط القرية، في حادثة أثارت حالة من الخوف والهلع بين السكان.

ويأتي هذا الحادث في سياق توترات متكررة تشهدها القرى السورية القريبة من خط الفصل في الجولان المحتل، حيث تتكرر حوادث إطلاق النار والتوغلات العسكرية للاحتلال، لا سيما في مناطق ريف القنيطرة.

ويؤكد سكان محليون ومسؤولون سوريون أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري يحدّ من قدرة الأهالي على استعادة الاستقرار، ويُعرقل الجهود الحكومية الرامية إلى جذب الاستثمارات وتحسين الواقع الاقتصادي في المنطقة.

وبوتيرة شبه يومية، تنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلات داخل أراضٍ سورية، تتخللها اعتقالات لمواطنين، وإقامة حواجز عسكرية لتفتيش المارة والتحقيق معهم، إلى جانب تدمير مزروعات ومصادرة ممتلكات.

ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية على مواقع داخل سورية، أسفرت في مرات عديدة عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وفي هذا السياق، تُجرى مفاوضات غير مباشرة بين دمشق وتل أبيب للتوصل إلى اتفاق أمني، حيث تشترط سورية عودة القوات الإسرائيلية إلى حدود ما قبل 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.