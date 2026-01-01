سورية: تنظيم "داعش" خطط لاستهداف كنائس خلال احتفالات رأس السنة

اتخذت وزارة الداخلية السورية إجراءات أمنية مشددة بعد توافر معلومات حول نية "داعش" تنفيذ عمليات انتحارية وهجمات تستهدف احتفالات رأس السنة من خلال استهداف الكنائس وأماكن التجمعات المدنية.

من احتفالات رأس السنة في دمشق (Gettyimages)

أعلنت السلطات السورية الخميس، أن الانتحاري الذي تسبب بمقتل عنصر من قوات الأمن في حلب ليل الأربعاء - الخميس ينتمي إلى تنظيم "داعش" الذي اتهمته بالتخطيط لهجمات تستهدف "الكنائس والتجمّعات المدنية" خلال احتفالات رأس السنة.

وكثّف تنظيم "داعش" في الآونة الأخيرة هجماته في المناطق الخاضعة لسلطات دمشق، ونُسب إليه هجوم الشهر الفائت في تدمر أسفر عن مقتل جنديين ومترجم أميركيين.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية، أن "معلومات توافرت حول نية التنظيم تنفيذ عمليات انتحارية وهجمات تستهدف احتفالات رأس السنة في عدد من المحافظات، لا سيما مدينة حلب، من خلال استهداف الكنائس وأماكن التجمعات المدنية"، ما دفعها إلى اتخاذ "إجراءات أمنية مشددة".

وأضافت "خلال قيام إحدى نقاط التفتيش في منطقة باب الفرج بمدينة حلب بمهامها، اشتبه أحد العناصر بشخص تبيّن لاحقا أنه ينتمي لتنظيم ’داعش’".

وتابع البيان، أن "العنصر الإرهابي أقدم على إطلاق النار" أثناء محاولة "التحقّق من وضعه"، ما أدى "إلى استشهاد أحد عناصر الشرطة، ثم فجّر نفسه، ما أسفر عن إصابة عنصرين أثناء محاولتهما التدخل لاعتقاله".

وأسفر هجوم في 13 كانون الأول/ديسمبر عن مقتل جنديين ومترجم أميركيين، ونسبته واشنطن إلى مسلح من تنظيم "داعش" في مدينة تدمر.

وردا على ذلك، نفّذ الجيش الأميركي ضربات على قواعد تابعة للتنظيم في البلاد.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الضربات الأميركية أسفرت عن مقتل خمسة عناصر على الأقل من التنظيم.

كذلك نفذت السلطات السورية منذ ذلك الحين عمليات ضد التنظيم، وأعلنت في 25 كانون الأول/ديسمبر أنها قتلت أحد قيادييه البارزين بالتنسيق مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن، في عملية "أمنية دقيقة"، وذلك بعد ساعات من إعلانها إلقاء القبض على قيادي بارز آخر قرب العاصمة.

وانضمت دمشق رسميا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" خلال زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى واشنطن الشهر الماضي.

وفي حزيران/يونيو الفائت، قتل 25 شخصا بتفجير انتحاري داخل كنيسة في دمشق تبنّته في حينه مجموعة "سرايا أنصار السنة" المتطرفة.

ويقول محللون إن "سرايا أنصار السنة" واجهة لتنظيم "داعش".