بريطانيا وفرنسا تنفذان غارة ضد "داعش" في سورية وسقوط قذائف "مجهولة" في دمشق

من مسجد المحمدي إثر سقوط القذائف في منطقة المزة بدمشق (سانا)

أعلنت بريطانيا وفرنسا ليل السبت – الأحد، عن تنفيذ ضربة مشتركة استهدفت منشأة لتنظيم "داعش" الإرهابي في سورية، فيما سقطت قذائف صاروخية مجهولة المصدر مساء السبت في منطقة المزة بالعاصمة دمشق.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن "سلاح الجو البريطاني وطائرات فرنسية نفذوا غارة مشتركة على منشأة تحت الأرض قرب تدمر في سورية".

وأشارت إلى أن "المنشأة التي تم استهدافها كانت تحت الأرض في الجبال على بعد أميال قليلة شمال تدمر، وكشف تحليل استخباراتي أن المنشأة التي تم استهدافها كانت تحت سيطرة تنظيم ’داعش’".

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية، أن "المؤشرات الأولية تشير إلى أن الهدف تم تدميره بنجاح، ولا وجود لمؤشرات على تعرض مدنيين لخطر".

وفي ما يتعلق بسقوط قذائف في دمشق، قال مصدر أمني سوري، إن "إحدى القذائف تسببت بأضرار في الجامع المحمدي"، حيث شوهد جزءا من القبة وقد دمر داخل المسجد، حيث تناثرت الحجارة والزجاج".

وأفادت محافظة دمشق بسقوط "قذائف عشوائية (...) أصابت إحداها قبة مسجد المحمدي، والثانية في مبنى الاتصالات، فيما نزلت الثالثة في محيط مطار المزة" العسكري.

وأوضح المصدر الأمني للتلفزيون الرسمي أن قوى الأمن الداخلي "تجري التحقيقات للبحث عن الفاعلين".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، فإن "قيادات من الصف الأول من السلطة الجديدة" تقطن في الحي المتاخم للمسجد المحمدي.

وسمع دوي مشابه في محيط منطقة المزة الإثنين، قال الإعلام الرسمي إنه ناجم عن "تدريبات عسكرية".

وتشهد المنطقة بين الحين والآخر دوي انفجارات جراء سقوط قذائف صاروخية، تعلن السلطات فتح تحقيق بشأنها، من دون تحديد هوية من يقف خلفها.

وفي التاسع من كانون الأول/ديسمبر، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" باستهداف محيط مطار المزة العسكري "بثلاث قذائف مجهولة المصدر دون وقوع إصابات أو أضرار مادية".

وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر، أصيبت امرأة بجروح جراء قصف صاروخي استهدف منزلا في المنطقة. ونقلت "سانا" حينها عن مصدر عسكري إن الهجوم تم "بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة"، موضحا أن "الجهات التي تقف خلف الاستهداف وأداة الاستهداف لا تزال مجهولة".