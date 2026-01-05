"حدث أمني استهدف" الشرع في القصر الرئاسي؟ دمشق تنفي وتقرير يتحدث عن إطلاق رصاص

مصدر دبلوماسيّ، تعد دولته من أبرز الداعمين للسلطة الجديدة، قال الإثنين، إن "إطلاق نار حصل في القصر الرئاسي ليل 30 كانون الأول/ ديسمبر"، من دون الخوض في تفاصيل.

نفت السلطات السورية، الإثنين، معلومات متداولة عن "حدث أمني استهدف" الرئيس، أحمد الشرع، في وقت أكد مصدر دبلوماسي والمرصد السوري لحقوق الإنسان، حصول إطلاق رصاص داخل القصر الرئاسي، الأسبوع الماضي.

ومنذ الأسبوع الماضي، يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن إطلاق نار شهده القصر الرئاسي في 30 كانون الأول/ ديسمبر، ولم يطلّ الشرع إعلاميا بعد ذلك.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، في منشور عبر "إكس": "تداولت بعض المنصات أنباء عارية عن الصحة تزعم وقوع حدث أمني استهدف فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية، وعددا من الشخصيات القيادية".

وأضاف: "نؤكد بشكل قاطع كذب هذه الادعاءات جملة وتفصيلا".

إلا أن مصدرا دبلوماسيا، تعد دولته من أبرز الداعمين للسلطة الجديدة، قال الإثنين، إن "إطلاق نار حصل في القصر الرئاسي ليل 30 كانون الأول/ ديسمبر"، من دون الخوض في تفاصيل، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس".

وأكد مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، "حصول إطلاق رصاص داخل القصر الرئاسي في تلك الليلة قرابة الساعة السابعة مساء، واستمر لنحو 12 دقيقة"، بحسب التقرير.

وأشار إلى "معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات".

وبحسب عبد الرحمن، فإن "إطلاق النار حصل جراء خلافات داخلية بين أشخاص متواجدين في القصر، ولم يستهدف الشرع".

ويعود آخر ظهور إعلامي للشرع إلى 29 كانون الأول/ ديسمبر، خلال مشاركته في حفل إطلاق المصرف المركزي للعملة الجديدة في سورية.