سورية: 12 آلية عسكرية إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة

توغلت قوات من الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، بعدة آليات عسكرية في مناطق متعددة من ريف القنيطرة الجنوبي، جنوبي سورية، في أحدث انتهاك للسيادة السورية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن قوة مكونة من 3 آليات، بينها سيارتان من نوع "هايلكس" وواحدة "همر"، توغلت من مدخل بلدة بئر عجم نحو قريتي بريقة وكودنة، بينما توغلت قوة أخرى مؤلفة من 12 آلية من المدخل الغربي لقرية صيدا الحانوت عبر معبر تل أبو غيثار، وسلكت طريق قرية الرزانية وصولاً إلى قرية صيدا الجولان.

وأضافت "سانا" أن القوات الإسرائيلية انتشرت في محيط القرية وأقامت حاجزا عند المدخل الغربي، وفتشت أحد المنازل قبل أن تنسحب إلى داخل الأراضي المحتلة.

وجاءت هذه التوغلات بعد أن استهدفت القوات الإسرائيلية يوم الإثنين قطيعا من الأغنام في ريف القنيطرة، ما أسفر عن نفوق عدد منها، كما سبقتها توغلات متكررة في قرى عين الزيوان وعين القاضي وبريقة، وريف درعا الغربي منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وتشهد مناطق ريف القنيطرة وريف درعا الغربي توغلات إسرائيلية متكررة منذ سقوط نظام بشار الأسد، تشمل مداهمات واعتقالات وإقامة حواجز وتخريب أراضي زراعية.

ووثق مدير الإعلام في محافظة القنيطرة محمد السعيد أكثر من 1500 توغل منذ ذلك الحين، طالت نحو 30 شخصا اعتقل بعضهم منذ فترة طويلة.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر حكومي سوري عن انطلاق جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل بوساطة الولايات المتحدة، تركز على إعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما قبل خطوط الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024، ويضع السيادة السورية الكاملة فوق كل اعتبار، ويمنع أي تدخل في الشؤون الداخلية السورية.