قوّات إسرائيليّة تجدد التوغّل في الأراضي السوريّة عقب محادثات باريس

توغّلت قوّة من جيش الاحتلال الإسرائيليّ، الأربعاء، في قريتين في ريف محافظة القنيطرة، جنوب غربيّ سورية، في أحدث انتهاك لسيادة الأراضي السوريّة.

أعلنت وكالة الأنباء السوريّة الرسميّة "سانا"، أن "قوّات الاحتلال الإسرائيليّ توغلت صباح اليوم الأربعاء، في قريتي: الرزانية، وصيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبيّ".

وأوضحت أنّ "قوّة للاحتلال، مكوّنة من سيّارتين، تحرّكت من مدخل تلّة أبو غيثار باتّجاه قريتي الرزانية وصيدا الحانوت، ثمّ انسحبت لاحقًا دون إقامة حواجز، أو تنفيذ عمليّات تفتيش للمنازل".

يأتي هذا الانتهاك للسيادة السوريّة رغم اتّفاق سورية وإسرائيل، الثلاثاء، على تشكيل آليّة اتّصال مشتركة بإشراف أميركيّ، لتنسيق تبادل المعلومات، وخفض التصعيد العسكريّ، والانخراط الدبلوماسيّ، والفرص التجاريّة بحسب بيان ثلاثيّ عقب المباحثات في باريس.

تحتلّ إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السوريّة منذ عام 1967، وكانت قد استغلّت الفوضى التي عمّت سورية إثر الإطاحة بنظام بشار الأسد، في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وأعلنت انهيار اتفاقيّة فضّ الاشتباك، واحتلّت المنطقة السوريّة العازلة.

تجري دمشق وتل أبيب في هذا الوقت مفاوضات بوساطة أميركيّة، للتّوصل إلى اتّفاق أمنيّ. تتمسّك الحكومة السوريّة بشرط انسحاب القوّات الإسرائيليّة إلى خطوط ما قبل 8 كانون الأوّل/ ديسمبر الماضي.

يُذكر أنّ ريف القنيطرة يشهد توغّلات إسرائيليّة بوتيرة شبه يوميّة، تعتقل فيها القوّات الإسرائيليّة مواطنين سوريّين، وتقيم حواجز لتفتيش المارّة، والتحقيق معهم، إضافة إلى تعمّدها إفساد أراض زراعيّة.

