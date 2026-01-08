حلب: قتلى وجرحى ونزوح نحو 150 ألف مدني جراء الاشتباكات مع "قسد"

أعلنت محافظة حلب إعادة فتح ممرين إنسانيين لتأمين خروج المدنيين من الأحياء الخاضعة لسيطرة "قسد"، وسط تحذيرات للمدنيين بالابتعاد عن مواقع التنظيم، الذي يتهم باستخدامهم كدروع بشرية، لضمان سلامتهم خلال عمليات النزوح.

شهدت مدينة حلب شمالي سورية، صباح الخميس، تصعيدا في الاشتباكات بين الجيش السوري و"قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، حيث استهدفت أحياء متعددة بالقذائف والمدفعية والرشاشات الثقيلة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي حين حذّر الجيش السوري، في بيان، من أنه سيبدأ "عمليات استهداف مركّزة ضد مواقع تنظيم قسد" في المدينة، أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية بأن "قسد تستهدف السكن الجامعي في جامعة حلب بقذائف المدفعية".

وأعلنت محافظة حلب إعادة فتح ممرين إنسانيين لتأمين خروج المدنيين من الأحياء الخاضعة لسيطرة "قسد"، وسط تحذيرات للمدنيين بالابتعاد عن مواقع التنظيم، الذي يتهم باستخدامهم كدروع بشرية، لضمان سلامتهم خلال عمليات النزوح.

فيما أعلن المكتب الإعلامي لقوات "قسد" أن الاشتباكات المستمرة مع الجيش السوري في مدينة حلب منذ ثلاثة أيام أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 57 آخرين بجروح. وأكدت "قسد" استمرار العمليات العسكرية، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية في المناطق المتضررة من القتال.

وتستمر لليوم الثالث موجة النزوح، مع إعادة فتح ممرين إنسانيين لتأمين خروج المدنيين نحو المناطق الآمنة في المدينة، وفق ما أفادت وكالة "سانا" صباح الخميس.

وأعلنت محافظة حلب عن فترة جديدة للراغبين بالخروج من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية باتجاه المناطق الآمنة عبر ممري العوارض وشارع الزهور.

أكثر من 142 ألف نازح

أعلنت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة حلب أن التوترات الأمنية المتصاعدة في المدينة أدت إلى نزوح أكثر 142 ألف نازح، مشيرة إلى أن توافد الأهالي "لا يزال مستمرا".

وأوضحت المديرية أن هذه الحركة الكبيرة للنازحين تهدف إلى البحث عن مناطق آمنة بعيدًا عن الاشتباكات والأوضاع المتدهورة في المدينة.

وعلى صعيد تنظيم الاستجابة الإنسانية، أصدر محافظ حلب عزام الغريب قرارا بتشكيل "اللجنة المركزية لاستجابة حلب"، لتتولى متابعة أوضاع النازحين، وتأمين الإيواء والدعم اللازم لهم، مع التنسيق المباشر مع الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية لضمان توحيد الجهود وتعزيز فعالية الاستجابة.

كما أعلنت المحافظة تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات العامة والخاصة ليوم الخميس، حفاظا على سلامة الطلاب والكادر التعليمي، على أن يُترك قرار استئناف الدوام في باقي المؤسسات للمديرين والمسؤولين مع مراعاة السلامة الأمنية، خاصة في المناطق القريبة من الاشتباكات.

وفي إطار متابعة أوضاع النازحين، أجرى المحافظ جولة ميدانية على مراكز الإيواء برفقة نائبيه فواز هلال وعلي حنورة، للاطلاع على احتياجات الأهالي والعمل على تحسين ظروف الإيواء، مؤكدا أن سلامة المواطنين وكرامتهم تبقى أولوية في جميع الإجراءات.

وكانت الاشتباكات تجددت الأربعاء بين الجيش السوري و"قسد" بعد هدوء نسبي، وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص وجرح أكثر من 20 آخرين.

وشهد حيا الأشرفية والشيخ مقصود حركة نزوح عبر معبري العوارض وشارع الزهور، بعد إعلان الجيش الحيين منطقة عسكرية وفتح المعبرين الإنسانيين حتى الساعة الثالثة بتوقيت دمشق.

وسجلت محاور الأشرفية والشيخ مقصود وطريق الكاستيلو والشيحان اشتباكات وقصفا متبادلا بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية، دون وقوع اقتحامات على محاور الاشتباك، بينما استهدفت "قسد" حي السريان بقذائف الهاون، وفق ما نقلت وكالة "سانا".