حلب: إنهاء تمشيط حي الشيخ مقصود بشكل كامل

تفجرت الأحداث في حلب منذ الثلاثاء الماضي عندما شن "قسد" من مناطق تواجده في حيي الأشرفية والشيخ مقصود هجمات على أحياء سكنية ومنشآت مدنية ومواقع للجيش في المدينة.

أعلن الجيش السوري، صباح السبت، عن الانتهاء من تمشيط حي الشيخ مقصود بشكل كامل، طالبًا من المدنيين "البقاء بمنازلهم وعدم الخروج وذلك بسبب اختباء عناصر تنظيم قسد وتنظيم PKK بينهم"، بحسب ما تنقله قناة "الإخبارية" السورية.

يأتي ذلك بعيد ساعات على إعلان سابق صادر عن الجيش السوري، فجر اليوم، قال فيه إنه "أنهى تمشيط أكثر من 90 بالمئة من مساحة حي الشيخ مقصود بمدينة حلب شمالي البلاد" من عناصر تنظيم "قسد"، بالتزامن مع اعتقال عدد من عناصر التنظيم، وتفكيك عشرات الألغام بشوارع الحي، ومصادرة كميات من الأسلحة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن "هيئة العمليات في الجيش السوري" أن "الخيار الوحيد المتبقي أمام العناصر المسلحة في منطقة الشيخ مقصود بمدينة حلب، هو تسليم أنفسهم وسلاحهم فورًا لأقرب نقطة عسكرية مقابل ضمان حياتهم وسلامتهم الشخصية".

وبحسب المصدر، رافقت عمليات التمشيط "صعوبات كبيرة بسبب اتخاذ قسد للمدنيين كدروع بشرية، وتمركزه بمنازل الأهالي".

إلى ذلك أفادت تقارير سورية بأن قوات الجيش "اعتقلت عددًا من عناصر تنظيم قسد، وصادرت أسلحة ثقيلة ومتوسطة وكميات كبيرة من الذخائر والأسلحة الخفيفة والعبوات المعدة للتفجير".

وكانت الهيئة أعلنت، بوقت متأخر من مساء الجمعة، بدء عملية تمشيط الحي من مسلحي "قسد"، بعد انقضاء جميع المُهل التي مُنحت له، مشيرة إلى أنه سيتم تسليم الحي لقوى الأمن ومؤسسات الدولة حالما تنتهي عمليات التمشيط لتبدأ عملها بشكل مباشر.

وتفجرت الأحداث في حلب منذ الثلاثاء الماضي، عندما شن "قسد" من مناطق تواجده آنذاك في حيي الأشرفية والشيخ مقصود هجمات على أحياء سكنية ومنشآت مدنية ومواقع للجيش في حلب، ما أسفر عن 9 قتلى و55 مصابًا، ونزوح 165 ألف شخص من الحيين، وفق أحدث الأرقام الرسمية المعلنة.

ورد الجيش بإطلاق عملية عسكرية "محدودة"، الخميس، تمكن خلالها من إخراج عناصر التنظيم من حيي الأشرفية وبني زيد، وبسط سيطرته عليهما، ليبقى "الشيخ مقصود" الحي الوحيد خارج سيطرة الدولة.

وتقول مصادر الحكومة السورية إنه، "ومنذ أشهر، يتنصل التنظيم من تطبيق بنود اتفاق مع الحكومة السورية بشأن دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد في إدارة الدولة، وفتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد، وانسحاب قواته من حلب إلى شرق الفرات".