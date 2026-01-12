توغل إسرائيلي جديد واعتقال شاب في جنوب سورية

بوتيرة شبه يومية، تتوغل قوات إسرائيلية في أراضٍ سورية، لا سيما في ريف محافظة القنيطرة، وتعتقل مواطنين وتقيم حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات.

توغل الجيش الإسرائيلي اليوم، الإثنين، في ريف القنيطرة جنوبي سورية واعتقل شابا، مع تواصل انتهاكاته وتوغلاته في الأراضي السورية، وبعد يومين من زيارة وفد أممي للمنطقة من أجل توثيق الانتهاكات.

وبحسب ما أورد إعلام سوري، فإن "دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابا خلال توغلها في قرية المشيرفة بريف القنيطرة".

وقال مندوب سورية لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، الأحد إن وفدا أمميا زار القنيطرة لتوثيق انتهاكات إسرائيل، والزيارة "حملت رسالة واضحة بأن هذه الأرض سورية".

وأضاف أن، الوفد "أُتيحت له فرصة الالتقاء بالأهالي والاستماع لمخاوفهم، بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة مثل اختطاف المواطنين وتجريف الأراضي والتعدي على الممتلكات".

وأجرى العلبي، السبت، زيارة إلى القنيطرة برفقة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة جان بيير لاسوريكس.

يأتي ذلك رغم اتفاق سورية وإسرائيل، في 6 كانون الثاني/ يناير الجاري، على تشكيل آلية اتصال مشتركة بإشراف أميركي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري والانخراط الدبلوماسي والفرص التجارية، بحسب بيان ثلاثي عقب مباحثات بباريس.

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السوري، واستغلت الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

ورغم أن الحكومة السورية لا تشكل تهديدا لتل أبيب، إلا أن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.