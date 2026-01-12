سورية: اعتقال متورطين ينتميان إلى "داعش" بتفجير مسجد في حمص

ألقت قوات الأمن السورية القبض على المتورطين بتفجير مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حمص الذي وقع نهاية الشهر الماضي، وهما ينتميان إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم، الإثنين، القبض على منفذي التفجير الإرهابي بمسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بحمص، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت في بيان لها "نفذت قوى الأمن الداخلي في حمص بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية محكمة، ألقت خلالها القبض على أحمد عطا الله الدياب وأنس الزراد، المنتمين إلى تنظيم ’داعش’ الإرهابي والمسؤولين عن التفجير الذي استهدف المسجد في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي".

وأشارت الداخلية السورية إلى أن "العملية جاءت بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد شامل، أسفرت عن تحديد هويتهما ومكان تواجدهما، حيث ضبط بحوزتهما عبوات ناسفة، وأسلحة متنوعة، وذخائر مختلفة، إلى جانب مستندات وأدلة رقمية تثبت تورطهما في الأعمال الإرهابية".

وذكرت أن "المضبوطات صودت، فيما أحيل المقبوضون عليهما إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات، تمهيدا لإحالتهما إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وشددت وزارة الداخلية السورية على أنها "ستظل الدرع الحصين لأبناء الوطن، تحمي أمنهم واستقرارهم، وتلاحق بلا هوادة جميع العناصر الإرهابية للقضاء على أي تهديد يمس سلامة المواطنين".

وأفادت تحقيقات أولية آنذاك بأن التفجير نجم عن عبوات ناسفة زُرعت داخل المسجد.

وتبذل الإدارة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها، ضمن خططها للتعافي من تداعيات النزاع المدمر وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والنهوض بالبلاد.