الجيش السوري يعلن مناطق مسكنة ودير حافر وغربي الفرات مناطق عسكرية

دعت الهيئة جميع المجموعات المسلحة الموجودة في مسكنة ودير حافر إلى الانسحاب نحو شرق الفرات، مشددة على أن مناطق تواجد قوات "قسد" غرب الفرات أصبحت أيضاً مناطق عسكرية يخضع دخولها وتنقلاتها للسيطرة العسكرية السورية.

أعلنت هيئة العمليات العسكرية في الجيش السوري، الثلاثاء، أن بلدتي مسكنة ودير حافر بريف حلب الشرقي أصبحتا مناطق عسكرية مغلقة.

وسبق ذلك أن أرسل الجيش السوري، تعزيزات إلى شرقي حلب، عقب رصده وصول مزيد من قوات قسد إلى المنطقة.

وبثت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) مشاهد لتعزيزات الجيش السوري المتجهة نحو خط الانتشار شرقي حلب، بعد وصول مزيد من "مجاميع مسلحة لتنظيم قسد وفلول النظام البائد قرب مدينتي مسكنة ودير حافر بريف حلب الشرقي".

ونقلت سانا عن هيئة عمليات الجيش السوري قولها: "رصدنا وصول المزيد من المجاميع المسلحة إلى نقاط انتشار تنظيم قسد بريف حلب الشرقي قرب مسكنة ودير حافر".

وأضافت الهيئة: "بحسب مصادرنا الاستخباراتية، فإن هذه التعزيزات الجديدة ضمت عددا من مقاتلي تنظيم حزب العمال الكردستاني، وفلول النظام البائد".

وبشأن ردود الفعل، قالت هيئة العمليات: "نقوم بدراسة وتقييم الوضع الميداني بشكل مباشر وفوري".

وأكدت أن استقدام تنظيم قسد "لمجاميع إرهابية تصعيد خطير، وأي تحرك عسكري ستقوم به هذه المجاميع سيقابل برد عنيف".

والإثنين، أعلن الأمن السوري، عن تنفيذ عمليات أمنية ناجحة ضد خلايا وتنظيمات مسلحة في حمص واللاذقية وريف دمشق.

وفي قدسيا بريف دمشق، نفذت وحدات الأمن الداخلي عملية نوعية استباقية في حي الورود، استهدفت مجموعة مسلحة خارجة على القانون، أسفرت عن اعتقال ثلاثة أشخاص لتورطهم في التخطيط لأعمال مسلحة.

وفي الريف الشمالي بمحافظة اللاذقية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على قياديين في خلية إرهابية تعرف باسم "الملازم عباس" وتتبع لـ"لواء درع الساحل"، من بينهم جعفر علي عليا (الملازم عباس)، ورشيد غياث عليا، وعلي عبد الستار خليلو.

وأظهرت التحقيقات الأولية تورط الخلية في استهداف نقاط الأمن الداخلي والجيش، بالإضافة إلى تمويلها من قبل مقداد فتيحة بالدعم المالي واللوجيستي.